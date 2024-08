Defensa de Hermosilla: lo “manipularon” y no se fugará

Con un intercambio de opiniones se inició en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago el día 4 de la formalización de Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y Luis Angulo, una jornada reservada para oír a los defensores.

Juan Pablo Hermosilla, hermano y abogado de Luis Hermosilla, criticó las circunstancias en que se había grabado el audio que dio origen a toda esta investigación, momento en que la jueza, Mariana Leyton, le pidió que se remitiera a los hechos y argumentos: “Yo dirijo la audiencia”, le dijo. “Yo defino el orden” de la declaración, “tengo que responder 12 horas de argumentos en nuestra contra. Si me estuviera refiriendo a cosas que no se han referido en la contraparte, está bien, pero usted los dejó hablar sobre el tema, y yo tengo un derecho constitucional a defender a mi cliente”, indicó el defensor. “Espero que no haya más interrupciones”, cerró.

Más adelante, Juan Pablo Hermosilla siguió con sus argumentos en torno a que no es necesaria la medida cautelar contra su cliente de prisión preventiva. Expuso que su cliente ha colaborado con la investigación, “independientemente de que no les gusten las respuestas.. No hay colaboración eficaz únicamente cuando se confiesa todo lo que propone la Fiscalía” y sobre el posible peligro de fuga, expresó que “no existe, si hubiera querido arrancarse, Luis lo hubiera hecho hace mucho rato, porque supimos hace tiempo, por las filtraciones de la Fiscalía a la prensa, que se iba a pedir prisión preventiva”.

Además, el abogado declaró que “la operación de los Sauer viene de mucho antes de que el señor Hermosilla fuera abogado de ellos” y agregó, sobre las acusaciones de que su hermano indujo al delito a los empresarios, que “él no induce a nadie, actúa sobre una dinámica preexistente. No pacta con nadie, no conversa con nadie, no le paga a nadie, no recibe fondos para pagarle a nadie. Más bien, es manipulado para decir lo que dijo”.

“El delito que se le imputa exige ánimo de lucro y Luis se ha empobrecido con esto. Hay una línea de crédito, con altos intereses, que se están pagando”, cerró Juan Pablo Hermosilla.

También expusieron sus puntos los abogados que defienden a María Leonarda Villalobos y Luis Angulo. Alejandra Borda indicó que “nuestra representada tiene un curioso doble papel. Es querellante, víctima y testigo del delito más importante, la estafa, y de un modo incomprensible, está siendo formalizada por lavado de dinero que tienen como base la misma estafa”.

Su relato se basó en que Villalobos es víctima y que los hermanos Sauer se aprovecharon de la confianza. Sobre el audio, la profesional aseguró que “todos dijeron cosas que no son verdad, para aparentar conocimientos, contactos o poder que no se tenía, buscar obtener fondos o simplemente obtener la verdad”.

Finalmente, detalló que “el verdadero conector entre todas las puntas de esta compleja trama es Jorge Pérez Guzmán”, el contador de Factop, contra quienes se querellarán.

En la misma línea que los Hermosilla, detalló que Villalobos “no sólo perdió su inversión, sino que le sacaron dinero de su cuenta, le falsificaron la firma, utilizaron su cuenta corriente y generaron cientos de facturas ideológicamente falsas a ella, a su empresa, a su marido y a la empresa de su marido”, en una línea muy similar a la que utilizó más tarde la defensa de Angulo.

La audiencia se retomará hoy, día en que deberían conocerse las eventuales cautelares para los tres acusados.