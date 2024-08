Derecha apunta a Karol Cariola y ministros del PC

El fin de semana, el Partido Comunista hizo pública su postura sobre Venezuela, afirmando que no hay ahí una dictadura. Ayer, el presidente del partido, Lautaro Carmona, debió seguir hablando del tema y descartó que su partido esté cometiendo un “error histórico”, como dijo el diputado Vlado Mirosevic (PL). “Nosotros no vamos a operar sobre la base de eslóganes”, afirmó.

La visión generó más críticas en la oposición, donde incluso cuestionan la permanencia de ministros comunistas, así como contra la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola, del mismo partido.

El diputado Johannes Kaiser (Ind.) anunciaba vía X que buscará recolectar firmas para levantar una moción de censura a la mesa presidida por Cariola, porque “la permanencia se hace insostenible ante las últimas declaraciones del presidente del PC en apoyo al régimen de Maduro”.

El diputado Gustavo Benavente (UDI) lo secundó y dijo que “no puede presidir una institución republicana quien milita en un partido que avala una dictadura”. Su par Roberto Arroyo (PSC) señaló que “me gustaría saber las razones, y si hay de peso, voy a apoyar”.

Diego Schalper (RN) fue más cauto y señaló que “habría que estudiar las causales”.

A través de X, Cariola contestó que “no es justo que se me juzgue o intente censurar por declaraciones que no me pertenecen”. El PS ha sido crítico con la postura del PC, pero el jefe de la bancada socialista, Daniel Melo, indicó que “queremos rechazar los intentos de censura. La diputada Cariola ha sido muy clara en rechazar y condenar lo que está ocurriendo en Venezuela”.

Otro frente abrieron desde Chile Vamos hacia el gabinete de Boric. El diputado Juan Antonio Coloma (UDI) se preguntó si “el Presidente Boric va a permitir que sigan en su gobierno personas que avalan la dictadura y el fraude”.

Schalper (RN) comentó: “¿Cómo un gobierno que está llamado a ser líder en defensa de la democracia en Latinoamérica tiene en su Comité Político a dos ministros contrarios a la democracia? Me dicen que la ministra Vallejo estaría en una posición distinta. Cuando pasa eso en un tema tan sensible, se presenta la renuncia al partido”.

Los tres ministros comunistas se refirieron a la postura del PC y a las palabras del titular de Justicia, Luis Cordero, quien reconoció que “hubiese esperado más de esa declaración del PC”. También expuso que “esperaría que cualquier persona comprometida con los derechos humanos tuviera claridad de lo que está sucediendo ahí”.

“Eso (la frase de Cordero) no es relevante, lo importante es que mantenemos una posición respecto a compartir la línea que ha trazado el Presidente”, opinó Nicolás Cataldo (Educación), mientras que Jeannette Jara (Trabajo) dijo que “como militante, cualquier opinión que tenga la daré al interior del partido”. Finalmente, la ministra vocera, Camila Vallejo, indicó que “las diferencias probablemente tendrán que seguirse discutiendo entre los partidos, en el ámbito del respeto, de la sana convivencia”.