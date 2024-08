Diputados de oposición proponen que el aguinaldo sea obligatorio para todos los trabajadores de Chile

Los diputados Karen Medina, independiente, y Roberto Arroyo del Partido Social Cristiano, presentaron un proyecto para establecer obligatoriedad del beneficio del aguinaldo para todos los trabajadores del país.

Como lo señalan datos de la encuesta de Trabajando.com, un 35% de los trabajadores no recibirán aguinaldo en estas Fiestas Patrias 2024. Los congresistas opositores buscan establecer la obligatoriedad de este beneficio tanto para Fiestas Patrias como para Navidad y Año nuevo.

Los representantes de la Región del Bíobío propusieron un oficio solicitando ante el Ejecutivo el ingreso de una iniciativa para establecer que los aguinaldos del “18 de septiembre” y de fin de año, sean obligatorios para todos los trabajadores de Chile.

El aguinaldo es un beneficio tradicional en el país, pero actualmente no existe ninguna ley que obligue a los empleadores a entregarlo. “Es preocupante que una tradición tan arraigada en nuestras costumbres no esté garantizada por ley. No podemos permitir que un porcentaje tan alto de trabajadores quede excluido de este beneficio” , sostuvo la legisladora Medina.

La encuesta del sitio de empleo también muestra que del 65% de trabajadores que recibirán aguinaldo, un 30% destinará el dinero al pago de deudas, un 23% lo utilizará para comprar mercadería para estos festivos, y un 12% lo ahorrará. Esto pone de relieve la importancia económica de este beneficio para los hogares del país.

“El aguinaldo no solo es un incentivo para los trabajadores, sino que también tiene un impacto directo en la economía familiar y local. Su obligatoriedad debe ser un compromiso del Estado” , agregó el diputado Arroyo.

El proyecto de resolución presentado por los congresistas Medina y Arroyo subraya que la falta de una regulación que haga obligatorio el aguinaldo genera desigualdades entre los trabajadores y afecta a su bienestar.

Sumado a esto, los parlamentarios sostienen que esta medida contribuiría a la productividad empresarial y al crecimiento del comercio durante las festividades.