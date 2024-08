“Váyanse a la conch...”: José Antonio Neme despotricó contra políticos por hacerle la desconocida a Luis Hermosilla

El animador de Mucho Gusto, José Antonio Neme, se lanzó sin filtro contra todos los políticos que ahora dicen no conocer quién es el famoso abogado Luis Hermosilla, formalizado por cohecho, lavado de activos y delitos tributarios por el Caso Audios.

Fue durante su viaje a México que el periodista aprovechó su pantalla de Instagram para dar su opinión sin filtro, aprovechando su estadía en el extranjero.

“Ahora nadie conoce a Hermosilla, porque así son de patudos y de caras de raja. Ahora todos dicen ‘ay, quién es Hermosilla, yo no lo conozco’, cuando Hermosilla estaba metido en sus oficinas de domingo a domingo”, dijo sin censura.

El compañero de Karen Doggenweiler criticó a todos por igual, desde “la derecha y también a la izquierda”.

Tras ello, comenzó a enumero las veces que Luis Hermosilla habría sido requerido por sus servicios profesionales en las altas esferas de poder.

“¿Acaso no terminó defendiendo a Miguel Crispi, el jefe de segundo piso? Entonces ahora el gobierno dice ‘no, no sabemos nada de Hermosilla’. ¿Cómo no saben nada de Hermosilla? Si fue contratado en su momento por Bachelet, por Crispi y era amigo de Andrés Chadwick. Tenía contactos en todas las casas políticas”, enfatizó, evidentemente molesto.

“Váyanse a la conch...”

Además, agregó que “no hay ningún partido político que no sepa quién es Hermosilla, entonces váyanse a la conch..., porque son unos mentirosos de mier... Están haciéndole creer a la gente que Hermosilla es un paria, pero era un comodín de todos, les arregló a todos sus tornillos. No me vengan con hue.... Perdón que lo diga de esta manera, pero ya que estoy en otro país puedo hablar las hue... que quiera. Es hue... mía también”, sentenció, consignó La Cuarta.

El abogado, este martes podría quedar en prisión preventiva, tras la serie de audiencias en su contra. Fiscalía pide 18 años de cárcel.