Defensa de Luis Hermosilla acusa cacería de brujas y asegura que fiscales y ministros le habrían pedido favores al imputado

Como un amedrentamiento fue calificado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, las declaraciones realizadas por el hermano y abogado defensor de Luis Hermosilla, Juan Pablo Hermosilla, quien aseguró que habría fiscales y ministros que le habrían pedido favores al imputado, y cuyas conversaciones se encontrarían en el celular que le fue incautado por la Fiscalía Metropolitana Oriente en el marco del caso Audios y por el cual se encuentra en prisión preventiva tras ser formalizado por soborno, lavado de activos y delitos tributarios.

El secretario de Estado sostuvo que le parece “inaceptable” que “un abogado a cargo de una defenda amedrente a fiscales, ministros y jueces por medio de la prensa”. Añadiendo que “si él tiene esos antecedentes lo que corresponde es que los entregue al Ministerio Públio. Amedrentar por la prensa como parte de la estrategia legal es reprochable y eso es lo que hizo el abogado de Hermosilla”.

Fue durante una entrevista con Radio Infinita que el abogado Juan Pablo Hermosilla realizó estas declaraciones, señalando que “si uno va a abrir el teléfono de Luis Hermosilla y va a usarse para estas cosas que están señalando, ábranlo entero y veamos qué fiscales le pedían favores a Luis Hermosilla, veamos qué ministros le pedían favores a Luis hermosilla, veamoslo completo y no vayan escogiendo las cosas que a él lo disminuyen. Qué pasa si hay fiscales que están relacionados con la causa que le han pedido favores a él también”, señaló.

A continuación, Hermosilla argumentó que “hoy día lo importante no son las filtraciones. Cuando ya entramos en la parte judicial lo importante es lo que pasa en las audiencias judiciales, porque en el resto no solo no hay ningún control, sino que tengo la impresión que esto se ha transformado en una cacería de brujas. ¿Alguién no sabía que en Chile se hacía lobby para el nombramiento de los jueces? Todos sabían, los periodistas también”.

Juan Pablo Hermosilla argumentó ser uno de los pocos abogados que viene insistiendo hace tiempo que se debe cambiar el sistema de justicia, “pero el resto de la gente, incluido el Colegio de Abogados, aparecen sosteniendo cuando todos saben lo que ocurría por detrás y hoy se precupan en vez de ayudar con la investigación, en vez de los temas institucionales, usar a Luis como una especie de chivo expitario de un sistema del cual profitaban todos”.

Asimismo, el abogado defensor de Luis Hermosilla señaló que está “de acuerdo que hay que responder por los hechos que uno tiene y hay que responder socialmente por cosas que a veces no son delitos, pero están mal. Yo estoy de acuerdo con todo eso en la vida democrática, pero también supone no ser hipócritas”.