No soportó: Pasajero de Aeropuerto de Santiago rompió pantallas tras el cobro por equipaje extra

En la presente jornada se vivió un insólito hecho en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez ubicado en Pudahuel, luego de que un pasajero de la aerolínea America Airlines rompiera unas pantallas de las instalaciones tras realizarle el debido cobro por el equipaje extra en el chek-in.

Como informó Radio Bíobío, según testigos de la situación, el pasajero de nacionalidad extranjera que se dirigía a Estados Unidos, se habría negado a cancelar la cifra extra, respondiendo violentamente.

Un usuario mediante la red social X (@nachoconca) compartió un video desde el Aeropuerto Nuevo Pudahuel de Santiago donde se deja ver la agresiva reacción del hombre, pegándole con un palo a varios televisores LED de las dependencias, y además a otros monitores de instrucciones: “Pasajero de #AmericanAirlines se niega pagar exceso de equipaje y reacciona de esta forma. Está pasando actualmente ahora en el Aeropuerto Nuevo Pudahuel de Santiago”.

“Rompió varias pantallas, muchas pantallas, se subió a los mostradores, botó computadores”, detallaron al medio mencionado testigos del hecho.

Pasajero de #AmericanAirlines se niega pagar exceso de equipaje y reacciona de esta forma. Está pasando actualmente ahora en el Aeropuerto Nuevo Pudahuel de Santiago pic.twitter.com/ouh2ui33Nh — 𝑰𝑮𝑵𝑨𝑪𝑰𝑶 (@nachoconca) August 27, 2024

Afortunadamente, luego de este momento que generó pánico y revuelo entre los presentes, las autoridades del aeropuerto lograron la captura del involucrado en este momento de furia y, posteriormente, fue entregado a Carabineros de Chile . Además, se reportó que el avalúo de los daños cometidos asciende a los $20 millones

