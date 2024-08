Campeón de torneo mundial de Pokemón desclasificó su encuentro con el Presidente Boric: “Conoce mucho el mundo del TCG Pokémon”

Este jueves 29 de agosto, el Gobierno invitó a diez jóvenes a un desayuno que participaron de un torneo mundial de Pokémon en el Palacio de La Moneda. Este evento se realizó del 16 al 18 de agosto en Honolulu, Hawái, en donde el chileno de 18 años, Fernando Cifuentes, se alzó como el campeón en la categoría de cartas Pokemón.

Cifuentes de hecho fue eliminado durante una ronda previa, pero su rival estadounidense, Ian Robb, fue descalificado por comportamiento inapropiado, lo que le entregó una segunda oportunidad al chileno, quien terminó coronándose como el “Master Finals” de Pokémon TCG, de acuerdo a lo consignado por El Reino de Duelos.

Nuestro país se presentó con un total de 74 participantes al evento, siendo la cuarta nación con más competidores dentro del torneo.

LA MONEDA: 29 de agosto del 2024 29 de agosto de 2024/SANTIAGO El campeón mundial de cartas Pokemon, Fernando Cifuentes, llega al Palacio de La Moneda, para ser recibido por la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo. En la imagen, Fernando Cifuentes, muestra la carta que lo hizo ganar el campeonato mundial de cartas Pokemon. FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIUNO (Sebastian Beltran Gaete/Agencia Uno)

Su encuentro con el Presidente Boric

La ministra Vocera de Gobierno, Camila Vallejo, recibió a los jóvenes e incluso el Presidente Gabriel Boric llegó al encuentro. El campeón chileno se refirió a esta reunión que vivió en La Moneda. “No me lo esperé. La ministra ya estaba conversando de antes que iba a estar, pero el Presidente fue inesperado, llegó de la nada. Así que me sorprendió mucho. Pero no, estoy muy agradecido con que me reconozcan a este nivel”, señaló.

“Que haya venido el Presidente, la ministra a reconocerme... Y a todos los jugadores también que están acá, que también nos fue muy bien en el Mundial”, agregó el joven. “Me felicitaba mucho, que nos felicitaba mucho a todos por lo que habíamos logrado. Y que estaba muy orgulloso de nosotros”, reveló Cifuentes, según lo recogido por ADN.

De igual forma, Fernando contó que el Presidente también es conocedor del mundo de Pokémon. “Es bien cercano al mundo Pokémon (...) es más cercano al mundo de Magic, pero sí también conoce mucho el mundo del TCG Pokémon”, afirmó el campeón.

Con respecto a cómo ha cambiado su vida después de tan importante logro, el joven de 18 años señaló que todo sigue igual que antes, sólo que ahora obtiene reconocimiento por su hazaña. “Yo sigo viviendo mi vida normalmente, como lo haría todos los días. Pero sí ha cambiado en el sentido que, por ejemplo, a veces salgo a la calle, me reconocen, me piden una foto”, comentó.

“Me piden el autógrafo cuando voy al colegio. Los niños en el recreo me piden siempre el autógrafo, fotos. Me piden mandar saludos. Pero yo sigo viviendo mi vida normalmente como lo haría”, cerró.