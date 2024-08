La Moneda se cuadra con dichos del Presidente Boric por prisión preventiva de Luis Hermosilla y defensa del imputado baja el tono de las críticas

Un cerrado apoyo recibió el Presidente de la República, Gabriel Boric, de parte del equipo político de La Moneda, luego que salieran a respaldar los dichos del Mandatario, quien valoró que Luis Hermosilla haya quedado en prisión preventiva en el marco del caso Audios, calificándolo de “un señor que se creía todopoderoso”, gatillando una serie de acusaciones por parte del abogado y hermano del imputado, Juan Pablo Hermosilla, quien habló de “matonaje” y “funa” por parte del Gobierno.

PUBLICIDAD

La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, señaló que “el Presidente de la República ha fijado un solo estándar, que en Chile todos tenemos que ser iguales ante la ley, no importa si los posibles delitos están involucrando a personas cercanas o personas que son del frente”.

La vocera del Ejecutivo añadió que esta “no es primera vez que el Presidente se refiere con dureza a casos de posible corrupción, lo hizo en julio del año pasado con el caso Convenios, cuando había personas de su propio Gobierno involucradas”, agregando que si bien “no los tildó de poderosos, sí los tildó de sinvergüenzas, y en ese entonces nadie salió a criticar sus palabras”.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, en tanto, sostuvo que el Mandatario expresó “algo que la sociedad chilena comparte, que es la necesidad que causas como esta, delitos que se están investigando en este caso, se les de la mayor prioridad y se actúe con mucha firmeza por parte de la justicia”, descartando que vayan “a colaborar para que se intente politizar” el caso Audios.

Defensa baja el tono

Juan Pablo Hermosilla, abogado y hermano del imputado, por su parte, si bien mantuvo sus críticas al Gobierno, bajó el tono de sus cuestionamientos y en una entrevista con Chilevisión admitió que “probablemente me expresé mal”, asegurando que “lo que hice fue una reflexión personal por el momento grave que estábamos pasando, sobre el quiebre del Estado de Derecho que yo estaba presenciando y lo grave que era eso”.

Sin embargo, y como parte de su estrategia mediática de defensa, ahora el abogado sacó a colación supuestas “filtraciones clandestinas” de las conversaciones que están en el celular de Luis Hermosilla y que según Juan Pablo Hermosilla afectan el caso, asegurando que “hay alguien” filtrando información e interviniendo en la opinión pública”.

Pese a las acusaciones del abogado, los extractos de las conversaciones se expusieron durante la audiencia pública en que se formalizó a Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos, como autores de delitos reiterados de soborno, lavado de activos y delitos tributarios, y por los cuales ambos se encuentran en prisión preventiva.

Respecto de la amenaza que realizó Juan Pablo Hermosilla sobre transparentar qué fiscales y ministros le han pedido favores al imputado, éste aclaró que se refería a ministros del Poder Judicial, no ministros de Estado, asegurando que lo que busca evitar es “este cuentagotas que se filtra no oficialmente y no se con qué intenciones. ¿Por qué se escogió el de Jean Pierre Matus y por qué se filtró el del exfiscal Guerra?”.