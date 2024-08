Una inesperada maniobra: Mujer evitó portonazo lanzando las llaves del auto al patio de su casa en La Florida

Durante la jornada de este miércoles 28 de agosto se dio a conocer un sorprendente caso, en donde una mujer logró evitar el robo con intimidación tipo “portonazo” tras realizar una arriesgada e inesperada maniobra al percatarse que querían robar sus pertenencias.

El hecho ocurrió durante la noche en la comuna de La Florida, Región Metropolitana, en donde luego de darse cuenta de que querían llevarse su vehículo, la afectada decidió lanzar las llaves dentro de su casa y logró detener al actuar de los delincuentes.

Según los primeros antecedentes entregados por T13, la mujer se encontraba a las afueras de su domicilio cuando un grupo de desconocidos se abalanzó sobre ella para intentar robar el vehículo.

Sin embargo, mientras la víctima forcejeaba con los atacantes, se le ocurrió la idea de lanzar las llaves del vehículo hacia el patio de una casa, hecho que provocó que los delincuentes se dieran a la fuga producto de la frustración del robo.

Las declaraciones de la víctima

La víctima y la mujer de la ingeniosa maniobra habló con el medio ya mencionado para contar su versión de los hechos, el cual quedó capturado por cámaras de seguridad del sector captaron el rostro de al menos uno de los sujetos.

“Cuando bajé traté de sacar las cosas del asiento de atrás y de reojo veo que algo se estaba acercando y cuando miro para el lado, estaban gritándole ‘quítenle las llaves’. Alguien se acercó por atrás y me intentó tapar la boca porque me puse a gritar como nunca”, explicó la víctima.

“En ese momento me acordé que una de las cosas que uno podía hacer para evitar el robo era tirar las llaves hacia dentro de la casa. Hice una maniobra que no me acuerdo, me di la vuelta y tiré las llaves al patio”, cerró la mujer que frustró el portonazo.