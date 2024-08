Chile Vamos y caso Audio: “no vamos a entrar en la pugna comunicacional”

A varios días de iniciada la formalización de cargos en el caso Audio, resulta clara la incomodidad que ha generado en los partidos de Chile Vamos la investigación por soborno, lavado de activos y delitos tributarios que pesa en contra del abogado Luis Hermosilla, más aún, cuando es habitual ver a la oposición pedir públicamente la renuncia de ministros o personeros de Gobierno cuando ocurren casos de connotación social como este.

Consultado el secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, por la prisión preventiva de Hermosilla y las palabras del Presidente Gabriel Boric, quien calificó al imputado como un “señor que se creía todopoderoso”. Señaló que “habría que preguntárselo al abogado Hermosilla o al Gobierno, es una pugna entre ellos. Nosotros hemos sido claros, aquí debe haber justicia, pero no vamos a entrar en la pugna comunicacional o estrategia de la defensa de los acusadores”.

El presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, por su parte, pidió prudencia y “no lanzar presunciones que pueden afectar a personas que finalmente no tengan ninguna responsabilidad, pedimos ser cuidadosos. Estos procesos no son para alegrarse, son procesos serios, sólidos, que deben ser realizados lo más cuidadosamente posible”.

El abogado del expresidente

Curiosamente fue el propio Juan Pablo Hermosilla quien confirmó el vínculo profesional que existía entre su hermano Luis y el expresidente Sebastián Piñera, relación que desde Chile Vamos han negado.

Fue en medio de sus cuestionamientos al Gobierno por sus declaraciones en el caso, que Juan Pablo Hermosilla explicitó el hecho.

“El paso siguiente, es que empecemos a sentir que aquí hay un móvil político detrás de todo esto, porque mi hermano está vinculado a la derecha y porque era abogado del Presidente Piñera. ¿Eso es lo que motiva todo esto. No tienen porque intervenir”, cerró el abogado.

Gabinete ministerial

Otro de los personeros de Chile Vamos que ha renegado de Luis Hermosilla es el expresidenciable del bloque y actual candidato a alcalde por Ñuñoa, Sebastián Sichel, quien lo calificó de “charlatán” luego que apareciera nombrado en un chat del imputado, tras asumir la presidencia del BancoEstado en junio de 2020.

Sin embargo, la vinculación de Hermosilla con el gobierno de Sebastián Piñera era total. Así al menos lo deja de manifiesto el exministro del Interior, Gonzalo Blumel, en su libro: “La vuelta larga”, cuando relata su llegada al ministerio que había dejado Andrés Chadwick por su rol en el estallido social del 18 de octubre de 2019.

En la página 184, Blumel señala: “En aquella reunión, Ubilla me resumió algunas cosas básicas de Interior. El gabinete ministerial estaba integrado por la periodista María José Gómez y el abogado Luis Hermosilla, ambos históricos colaboradores de Andes Chadwick”.