¿Qué debes saber para las elecciones de octubre?: Servel entrega detalles del proceso que se realizará en dos días

El Servicio Electoral (Servel) informó en detalle las modificaciones que tendrán las próximas elecciones que se realizarán el sábado 26 y domingo 27 de octubre, y donde se encuentran habilitadas para votar 15 450 377 personas, las que deberán optar por uno de esos dos días para ir a sufragar por alcaldes, concejales, gobernadores y consejeros regionales.

PUBLICIDAD

Entre los cambios permanentes que trae esta elección, está el uso de forma definitiva del lápiz pasta azul y la eliminación de la ley seca que impedía la venta de alcohol en los días de elección.

Respecto de las multas para quienes no justifiquen su ausencia en las urnas, el presidente del Servel, Andrés Tagle, señaló que ésta es 0,5 unidades tributarias mensuales, lo que equivale aproximadamente a 33 000 pesos y no se aplicarán a quienes se encuentren enfermos, a más de 200 kilómetros del local de votación y quienes no hubiesen podido cumplir con su obligación por otro impedimento grave acreditado ante el juez de policía local.

Vocales de mesa

Otro de los cambios legales afecta a los vocales de mesa, quienes desde ahora “deberán ejercer su labor en dos procesos electorales generales consecutivos, (incluidas las segundas vueltas) sea que se trate de las elecciones presidenciales, parlamentarias, municipales y/o regionales, o de plebiscitos”, sostuvo Andrés Tagle.

De esta forma, “solo los vocales que ejercieron esta labor en el plebiscito de diciembre 2023 podrán repetirse nuevamente para la elección de octubre próximo. Y no debieran ser convocados para las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2025″, afirmó el presidente del Servel.

Respecto del pago a los vocales de mesa, este será de $28 284 por cada día, de manera que quienes resulten sorteados para las próximas elecciones de octubre podrán recibir un pago de $56 568.

Feriados legales

Otro de los puntos que fue abordado por el Servel, dice relación con el feriado de esos días, lo cual ha llevado a confusión de la gente, según Andrés Tagle, por lo que aclaró que “los días sábado 26 y domingo 27 de octubre serán feriados legales. No son feriados irrenunciables. Sin embargo, la restricción señalada en el N° 7 del artículo 38 del código del Trabajo, que prohíbe el funcionamiento para los centros o complejos comerciales administrados bajo una misma razón social o personalidad jurídica se aplicará solamente el día domingo 27″.

PUBLICIDAD

Respecto del resguardo que se hará de las urnas que contienen los votos, el presidente del Servel explicó que “en esta ocasión, se contará con 6 urnas por mesa que deberán proveer las municipalidades: una para la elección de gobernadores, una para la de alcaldes, dos para consejeros regionales y dos para concejales. Esto debido al tamaño de los votos de consejeros y concejales, muy grandes y el mayor electorado que se espera que sufrague”.

Asimismo, añadió que al igual que para mayo de 2021, “para estas elecciones en dos días se pondrá en marcha un completo protocolo para la custodia de votos, urnas y útiles electorales”, informando que el día sábado 26 de octubre las mesas cerrarán a las 18:00 horas, siempre que no tengan electores en disposición de sufragar.

De esta forma, los vocales de mesa levantaran un acta de cierre, colocarán una cinta adhesiva alrededor de las urnas y a las cajas con útiles, para posteriormente ponerle un sello especial y numerado por mesa en la ranura de las urnas y en las cajas con útiles, las cuales serán entregadas al delegado de la Junta Electoral quien las almacenará en una sala con control de acceso, llave y sellos especiales en puertas y ventanas, quedando custodia por efectivos de las Fuerzas Armadas o Carabineros.

Padrón electoral

En cuanto al padrón electoral definitivo, este es de 15 450 377 personas, lo que representa un aumento de 171 577 electores respecto del Plebiscito Constitucional de diciembre de 2023.

De igual forma, también aumentó el número de ciudadanos extranjeros habiltados para las elecciones de octubre próximo, los que crecieron en 110 442 respecto del último plebiscito, llegando ahora a 786 470 electores.