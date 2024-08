Ministerio de Salud advirtió de nueva estafa telefónica para hackear WhatsApp: llaman a no entregar ningún código solicitado

Una nueva estafa telefónica despertó las alarmas en el Gobierno después de que utilizaran al Ministerio de Salud para llevar a cabo este acto ilícito.

Por esto, el Minsal alertó a la población sobre estos hechos, a través de su cuenta de X . Para esto realizaron una gráfica en donde se mostraba un mensaje en un celular, el cual describe el modus operandis de los delincuentes.

“¡Atentos! Me acaban de llamar del Ministerio de Salud para supuestamente agendarme la dosis de refuerzo. Tenían todos mis datos: mail, dirección, teléfono, CI, etc. Después me pide que les de un código que me mandaron por un SMS (para hackearme el WhatsApp) y cuando les digo que no se los voy a dar, me cortan ¡Así están hackeando!”, ejemplificaron.

Como mensaje, desde la entidad escribieron: “El Ministerio de Salud y los establecimientos de salud NO realizan llamadas solicitando información personal o un código de WhatsApp”.

“Si recibes algún llamado similar NO entregues ningún código porque es parte de una estafa”, cerró el Ministerio de la Salud, quienes agregaron en la gráfica: “¡No caigas en estafas!”.

Recomendaciones de la PDI

En ADN Radio agregaron que los antisociales se contactan con las personas haciéndose pasar por trabajadores del Minsal, con el falso pretexto de que están realizando “una encuesta acerca de las vacunas Covid’ o ‘agendando dosis de refuerzos”’.

Los delincuentes proceden a realizar preguntas genéricas sobre el proceso de vacunación, y les dicen a las personas que para confirmar dichos datos se les enviará un código a través de un mensaje de SMS o por la aplicación de chats, WhatsApp.

El estafador pide los números de este código, y de este modo logra tomar el control de la cuenta de WhatsApp de la víctima. La PDI aconseja que nunca se entregue este código de verificación ya que este sólo le pertenece al usuario.

El inspector de la Policía de Investigaciones (PDI), Esteban Donoso, declaró a T13 que “una persona puede darse cuenta de que ha sido víctima de este método criminal toda vez que pierda acceso a la aplicación, no pueda enviar o recibir mensajes y WhatsApp quede sin uso”.

En el caso de ser una víctima de este ciberdelito, se recomienda recurrir a cualquier brigada de la Policía de Investigaciones para denunciar la estafa.