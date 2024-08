“Se muestra como el machista que es”: Ministra Orellana condenó los desafortunados dichos de Mañalich sobre embarazos de Vallejo y Cariola

Un nuevo episodio de controversia se desató en la política chilena tras los polémicos comentarios del exministro de Salud, Jaime Mañalich, sobre los recientes embarazos de la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, y la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola, ambas pertenecientes al Partido Comunista. Sus palabras han generado una ola de críticas, destacando entre ellas la fuerte respuesta de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, y del presidente Gabriel Boric.

Durante una entrevista con Bio Bio, Mañalich sugirió que los embarazos de ambas políticas no eran casuales y que, en su opinión, estaban estratégicamente planificados. “A mí me hace pensar que los embarazos de ellas no son accidentales, ellas tomaron la decisión de quedar embarazadas. ¿Por qué en este momento? Yo creo que precisamente porque ven que es el momento adecuado para salir un poquito, durante nueve meses”, afirmó Mañalich, generando una inmediata reacción en el espectro político.

El exministro continuó su argumentación especulando que Vallejo y Cariola habrían decidido embarazarse en este momento particular como una táctica para tomar un respiro de sus funciones políticas. “En el juego de decisiones hay mujeres que se dedican a la política y deciden no tener niños por su carrera política. ¿Por qué lo hacen? Porque creen que es el momento oportuno”, agregó.

Estas declaraciones no pasaron desapercibidas. La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, utilizó su cuenta de X (anteriormente Twitter) para criticar duramente las palabras de Mañalich, calificándolas de machistas y ofensivas. “Este es el comentario y sospecha que las mujeres reciben en el trabajo cuando ejercen su libertad de ser madres: lo haces por provecho”, escribió la ministra. Además, añadió que con estas declaraciones, Mañalich solo “se muestra como el machista que es”, enfatizando que “la autonomía reproductiva se respeta”.

La ministra Orellana también subrayó que este tipo de comentarios reflejan una realidad que muchas mujeres enfrentan en sus lugares de trabajo, donde sus decisiones personales y familiares son constantemente puestas en duda y vistas a través del lente del oportunismo profesional.

No solo la ministra Orellana se manifestó en contra de las palabras de Mañalich. El presidente Gabriel Boric también expresó su descontento en redes sociales. En su cuenta de X, el mandatario señaló: “Atribuir el embarazo de Camila y Karol a una supuesta estrategia es lo más miserable que he visto en mucho tiempo en política”.

“No solo porque estoy seguro que jamás se prestarían para algo así, sino por la violenta falta de respeto de especular sobre las opciones, tiempos y motivos de una mujer”, añadió el presidente.