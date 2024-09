“Ha sido súper duro”: Rodrigo Sepúlveda pide no especular con estado de Cristóbal Campos tras “reconstruir” su pie derecho al sufrir accidente automovilístico

Un llamado a “no especular” y esperar las “informaciones oficiales” de los especialistas médicos que lo han tratado realizó esta tarde el periodista Rodrigo Sepúlveda, quien en su espacio de “Meganoticias Alerta” dio cuenta de las últimas actualizaciones respecto del estado en que se encuentra el arquero Cristóbal Campos tras ser intervenido de su extremidad derecha luego de sufrir esta madrugada un accidente automovilístico en la carretera.

PUBLICIDAD

Fue ante la gran cantidad de versiones que se han entregado en redes sociales respecto del estado de Campos, que el rostro de Mega salió a pedir mayor prudencia al hablar de la situación del formado en la U.

El apoyo de Rodrigo Sepúlveda a Campos

“Esto ha sido súper duro. Y les quería pedir, en general. Campos, arquero de la U, que hoy juega en San Antonio, sufrió un accidente automovilístico, fuerte”, inició el conductor del noticiario de Mega, quien aseveró que “acá hay una carrera de por medio, un ser humano de por medio”.

“Lo único que le quiero pedir a la gente, en general, porque estaba leyendo las redes sociales antes de sentarme acá, y a los medios en general, que esperemos a dar una información oficial. Estamos hablando de un deportista, y se han dicho muchas cosas respecto a él. Porqué no esperamos a que los doctores actúen, a que los especialistas actúen, antes de sentenciar”, dijo.

“Acá hay una carrera de por medio, un ser humano de por medio, y se han dicho muchas cosas con irresponsabilidad que han tenido que ir cambiando a medida que ha ido evolucionando el tratamiento y la atención de urgencia. Lo único que les pido. Más respeto con el ser humano, más respeto con el deportista porque aquí también se está jugando la carrera”, agregó el periodista.

“Yo creo que todo el mundo del fútbol está apoyando a Campitos. Un tipo muy sencillo, muy humilde (…) acá también hay una familia detrás, hay muchos amigos detrás, hay mucha gente que conoce a Campos. Ustedes saben que la información cuando hay accidentes a veces es muy privada, y si no fluye se empiezan a elucubrar muchas situaciones que no convienen cuando son personas tan públicas y cuando son jugadores de fútbol, que viven de esto”, indicó.

Lo único que les pido. Más respeto con el ser humano, más respeto con el deportista, porque aquí también se está jugando la carrera — Rodrigo Sepúlveda

“Esto es dinámico, es cambiante, segundo a segundo. Se hizo la reconstrucción de la extremidad, del pie de Campos. Yo lo único que les pido es que seamos respetuosos con la información. No especulemos. No cortemos carrera, no prolonguemos, esperemos lo que se diga de verdad. Y el abrazo grande a Campos, a su familia, y que va a salir adelante. Y que todo el mundo del fútbol también está con él, apoyando. Acá estamos jugando con la salud de un ser humano, primero; y segundo, con la extensión de la carrera de un futbolista. Ustedes saben lo duro que es”, finalizó la figura del canal privado.

PUBLICIDAD

Sus dichos llegaron luego de escuchar tanto al subdirector de la Posta Central, Jorge Ibáñez; como el presidente de San Antonio Unido, Guillermo Lee, quienes aportaron luces respecto de la situación “muy dinámica” en la que sigue el tratamiento de Campos luego de intervenido.

“Afortunadamente, gracias a la destreza los cirujanos de nuestra institución fue posible reconstruir la extremidad, con lo cual en estos momentos tenemos viabilidad de la extremidad. Esto, y es importante recalcar, que esto es algo muy dinámico, es algo que se está evaluando con equipos de cirujanos vasculares, traumatólogos en pie, el equipo de la UPC y el equipo de pabellón, de anestesia. Donde la evaluación es continua, minuto a minuto esto puede ir cambiando”, indicó Ibáñez.

“Estamos evaluando junto al equipo de doctores de acá, de la Posta Central, que nos han ayudado muchísimo, a tomar las mejores decisiones con el fin de poder cuidar la integridad física y completa del jugador. Si bien no hemos podido conversar con él, como dijo el doctor, él se encuentra en recuperación, pero nosotros como institución y como familia del fútbol lo vamos a acompañar siempre y no lo vamos a dejar solo en ningún momento”, agregó Lee.

En la misma línea del dirigente del club de Campos, el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) anunció que el gremio de deportistas le entregará “toda la ayuda que podamos brindarle” al jugador.

“Estamos muy conmovidos por el accidente que sufrió Cristóbal. Como gremio le entregaremos toda la ayuda que podamos brindarle. No lo dejaremos solo. Además, queremos agradecer el apoyo de personas de todos los equipos y del mundo del fútbol a través de nuestras redes sociales. Le transmitiremos este cariño y preocupación”, puntualizó el presidente del Sifup, Gamadiel García.