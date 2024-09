Confirman identidad de las víctimas de Hugo Bustamante: corresponden a madre e hijo, quienes fueron asesinados en 1996

El fiscal jefe de Villa Alemana, Osvaldo Basso, confirmó que los restos óseos encontrados en la casa que habitó Hugo Bustamante en esa ciudad, corresponden a Elena Hinojosa de 55 años y su hijo, Eduardo Páez de 27, quienes fueron asesinados por Bustamante en 1996.

PUBLICIDAD

“Nos ha llegado el resultado de las pericias de ADN que habíamos solicitado al Servicio Médico Legal (SML) de Santiago, a la sección de Derechos Humanos, donde se confirma que la identidad de los restos óseos hallados el 7 de junio en Villa Alemana, corresponden a Elena Hinojosa y su hijo Eduardo Páez”, señaló al respecto el persecutor de Villa Alemana al dar a conocer la información.

Hugo Bustamante confirmó el crimen y reveló dónde estaban enterradas las víctimas

El crimen fue revelado por el mismo Hugo Bustamante durante una serie de conversaciones con la periodista de Ciper, Ivonne Toro, quien escribió el libro “La niña Ámbar”, donde relata lo ocurrido con Ámbar Cornejo, quien fue asesinada por Bustamante en acuerdo con la madre de la niña, Denisse Llanos.

En ese contexto, el sujeto contó que había dado muerte a madre e hijo en 1996, quienes estaban desaparecidos desde entonces.

“Eduardo tenía un problema. Se metió donde no debía meterse y gastó plata que no debía gastar (…) Yo lo siento mucho. Incluso le expliqué en una carta: traté de hacer un bien, me hice un mal. Debí haberme callado. Esta cuestión debí dejarla ahí nomás, si durmiendo estaba re bien. Fui yo el bruto que la despertó”, contó el denominado “asesino del tambor” a la periodista.

“Traté de hacer algo bueno. Me equivoqué. No fue mala la intención, ¿me entiende? Yo quería agradecer. Dije: ‘Esta persona se está portando bien conmigo sabiendo que soy un canalla, un asesino. Me está viendo como un ser humano, como persona’”, agregó al revelar los motivos por los cuales hacía esta confesión a la periodista.

“A lo mejor es una forma loca, pero mi manera de agradecer fue esa. Dar algo de mí que yo no había ofrecido. Equivocada, pero fue mi manera. Tú fuiste buena conmigo y quise darte algo de mí que no esperabas. No hubo mala intención, ¿entiendes? No tuve mala intención”, apuntó.

De esta manera, se suman dos víctimas más a la lista de asesinatos de Hugo Bustamante, quien además mató a Verónica Vásquez y su hijo Eugenio Honorato en 2005, a quienes metió dentro de un tambor tras el homicidio, sumando en 2020 a la joven Ámbar Cornejo.