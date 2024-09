Imacec: expertos desmenuzan el sorprendente 4,2% de julio

Una sorpresa fue el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de julio, dado a conocer ayer por el Banco Central, BC.

Es que el mercado proyectaba un 2,7% en comparación con el mismo mes de 2023, pero fue de 4,2%, el segundo mejor registro de este año después del 4,4% de febrero.

El BC señaló en un comunicado que “la serie desestacionalizada aumentó 1% respecto del mes precedente y creció 2,8% en doce meses. El mes registró un día hábil más que julio de 2023″. Y añadió que “el resultado del Imacec se explicó por el crecimiento de todos sus componentes, destacando por su contribución los servicios y la industria. Estas mismas actividades fueron las que impulsaron el Imacec en términos desestacionalizados”.

Es decir, crecieron la producción de bienes, el comercio y los servicios.

Tasa de desempleo nacional es de un 8,7%

Los servicios registraron un alza de 5,3%, basada en el gran aporte de los servicios de educación con una semana más de clases por el cambio en el calendario de las vacaciones de invierno.

También fue importante la actividad comercial con un aumento de 4,9%. Aquí resaltó el comercio mayorista, impulsado por las ventas de maquinaria y equipo, y enseres domésticos.

Y la producción de bienes aumentó 3,4%, gracias a la industria (mayor producción de alimentos, en particular, de la industria pesquera) y a la minería (creció la extracción de litio y de cobre). Pero en la serie desestacionalizada, la minería cayó un 2,5%.

El Imacec es una estimación de la actividad de los distintos sectores de la economía en un determinado mes, a precios del año anterior, y su variación interanual es una aproximación de la evolución del PIB.

En la serie desestacionalizada, en la comparación con el mes previo, la minería cayó un 2,5%. (MINA PELAMBRES/Europa Press)

VOCES EXPERTAS

Para Benjamín Villena, investigador del Instituto de Políticas Económicas de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, “el último Imacec es una sorpresa positiva, pero no representa necesariamente un cambio de tendencia. Hubo un día hábil más respecto a 2023 y también algo de actividad económica rezagada que se materializó en julio, por factores climáticos de junio. Y como para agosto tendremos el efecto de los apagones, es difícil que esta cifra modifique de forma sustancial el crecimiento general”.

Alejandro Weber, decano dela Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián, señala que “aunque partimos bien el segundo semestre con este Imacec, impulsado por los servicios y la industria, hay que ser cautos, pues una golondrina no hace verano. Nuestra economía sigue en la UCI y aún no muestra señales robustas de recuperación... El último informe de Cuentas Nacionales del BC mostró que el segundo trimestre del año fue malo, con un crecimiento de apenas un 1,6% y una brusca caída de la inversión de un 8,7%”.

Javier Milei valora desarrollo económico de Chile en fugaz visita al país donde no habló de contingencia

Diego Soffia, director ejecutivo de Efectivo, añade que “si bien la noticia es positiva, no esperaría cambios significativos. Falta mucho para que podamos percibir mejorías, por ejemplo, en el empleo. Por eso en julio la desocupación fue de 8,7%, equivalente a más de 880 mil personas. Y la baja inversión nos amarra y dificulta crecer sobre el 3%”.

Patricio Gana, director de AK Contadores, dice que “lo positivo es que crecieron los indicadores no mineros en general. Y eso es muy bueno de cara a la proyección de 2024 y 2025″.

Y Rodrigo Montero, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Autónoma, precisa que “este Imacec es una buena noticia, y da pie para esperar un buen ritmo de la actividad en el tercer trimestre, aunque no debemos sobrerreacionar ni al alza ni a la baja... Me parece relevante el desempeño del índice desestacionalizado, en el que también se constata un crecimiento interesante de 1% respecto al mes previo y de 2,8% en doce meses”.

Mario Marcel, ministro de Hacienda. (Sebastian Beltran Gaete/Agencia Uno)

CAUTELA EN HACIENDA

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó el Imacec de julio, al declarar este lunes que los datos “fueron muy superiores a los que el mercado esperaba... En el caso del Imacec total, prácticamente el doble. Y en el caso del Imacec no minero, casi el triple de las expectativas. Hay cifras no usuales, como las alzas de 1% respecto del mes anterior y de 1,5% en el Imacec no minero”.

“Por supuesto que son cifras muy positivas, y es bueno que tengamos estas sorpresas de vez en cuando, que nos reafirman que vamos en buen camino para alcanzar un crecimiento anual del 2,6%, como lo ha proyectado el Gobierno”.

Marcel defiende gasto público para 2024

Pero según el secretario de Estado, “hay que tener bastante prudencia para interpretar los datos de un mes y otro. Y así como con motivo de un mes que fue más bajo no bajamos la proyección (de crecimiento anual), ahora tampoco la vamos a incrementar, mientras no tengamos alguna evidencia adicional de cómo se desarrolle la economía en lo que resta del año”.

Y sobre análisis que han apuntado más bien al pesimismo, Mario Marcel señaló que “diría que hay una tendencia a hacer proyecciones mirando mucho el pasado reciente, y creo que es más adecuado adelantarse a cómo viene la economía. Ver qué factores pueden estar incidiendo y descontar los elementos transitorios que se pueden estar colando en los datos mensuales”.

AVALANCHA ECONÓMICA

Esta semana será muy noticiosa en el campo de la economía, pues luego de la información sobre el Imacec, hoy en la tarde habrá reunión del Consejo del BC para decidir cómo sigue la tasa de interés.

La última cita fue el miércoles 31 de julio, y esa vez la tasa se mantuvo en un 5,75%. Ahora se apunta a una baja de 25 puntos base.

Mañana, el BC -que preside a economista Rosanna Costa- entregará el tercer Informe de Política Monetaria (IPoM) del año, una radiografía de la actividad económica nacional y una proyección macro.

Y el viernes, el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, dará el IPC de agosto, que se espera sea mucho menor al 0,7% de julio, que dejó la inflación del año en 3,1% y la correspondiente a doce meses en 4,6%.