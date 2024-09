Alza en suministro eléctrico ya genera controversia: Vecino de Lampa recibió boleta de luz por más de 8 millones de pesos

Fue a comienzos de junio de 2024 que se había anunciado una inminente alza en las tarifas de electricidad en los hogares chilenos. Según se dio a conocer, la medida, implementada por el gobierno respondía a la necesidad de ajustar los precios tras años de congelamiento. Por este motivo, las familias esperaban recibir cobros con un aumento hasta de un 50% en sus tarifas. Sin embargo, para algunos hogares, los incrementos han sido mucho más drásticos, llegando a cifras inesperadas y absurdas. Tal es el caso de José Luis Parra, un residente de la comuna de Lampa, quien fue sorprendido con una cuenta de luz que ascendía a más de 8,5 millones de pesos.

José Luis, que habitualmente pagaba entre 25 y 35 mil pesos mensuales por el servicio eléctrico, se mostró alarmado cuando su hijo le informó del exorbitante monto. “Llegó mi hijo el día viernes 16 y me dice ‘papá, mira la cantidad de plata que nos sale la luz’. ¿Cómo? le dije yo, está mal”, relató Parra en una entrevista con T13, describiendo la incredulidad con la que recibió la noticia.

El vecino de Lampa explicó que su consumo eléctrico es bajo, considerando que en su hogar, donde vive junto a su hijo, cuentan solo con un refrigerador, tres televisores y ampolletas de bajo consumo. Además, mencionó que durante el reciente temporal de agosto estuvieron 12 días sin electricidad, lo que debería haber reducido aún más su consumo.

“Cómo yo voy a gastar esa cantidad de plata, pagaba 25, 30, 35 y lo último que pagué son $46 mil y tanto, es lo que realmente tenía que pagar”, expresó Parra, quien destacando que siempre ha pagado puntualmente sus cuentas, y que el último monto abonado fue de 46 mil pesos, una cifra que considera más acorde con su consumo real.

Otros vecinos denuncian alzas excesivas

Este caso no es el único. En el sector sur de Santiago, en la comuna de La Cisterna, otros vecinos también han experimentado alzas inexplicables en sus cuentas de luz. Marcela Martínez, residente de un condominio en la zona, señaló que su cuenta subió de 57 mil pesos a más de 308 mil pesos en un solo mes. “Si no la pago, me van a cortar la luz, pero con qué medios”, lamentó Martínez, añadiendo que a pesar de haber solicitado una revisión del medidor, la empresa no les permitió el acceso para realizarla.

En el caso de Lampa, Enel, la empresa proveedora del servicio, recomendó a Parra desconectar todos los artefactos eléctricos de su hogar y verificar si el medidor seguía registrando consumo, lo que efectivamente ocurrió. Ante esta situación, Parra presentó un reclamo formal, lo que llevó a la empresa a reemplazar el medidor por uno nuevo.

En respuesta a las denuncias, Enel indicó que “el medidor estaba registrando mal su consumo por lo que fue cambiado para que la situación no se repita. También se explicó a don José Luis que mientras se refactura su boleta no tendrá corte de suministro en su domicilio ni cargos por intereses”.

Sin embargo, en el caso de La Cisterna, la empresa señaló que el incremento se debía a un mayor consumo en los últimos meses y a la acumulación de montos facturados provisionalmente.

A medida que más casos como estos salen a la luz, se ha generado una preocupación entre la comunidad, por lo que sería ideal instar a las autoridades para que se investiguen estos casos y se garantice que las alzas en las tarifas se apliquen de manera justa y transparente.