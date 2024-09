“Yo creo que TVN ya no lo recuerda”: Las Halconas de Felipe Camiroaga arremetieron en contra de su excanal

El pasado 2 de septiembre se cumplieron 13 años desde el trágico accidente ocurrido sobre el archipiélago de Juan Fernández cuando un avión C-212 de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) impactó con la superficie marítima en las cercanías de la Isla Robinson Crusoe, terminando con la vida de las 21 personas a bordo.

Ayer fue un día lleno de momentos conmemorativos. Sin ir más lejos, familiares y cercanos al exconductor del Buenos Días A Todos de Televisión Nacional de Chile (TVN), Felipe Camiroaga, inauguraron la Fundación Felipe Camiroaga, que tendrá por objetivo el desarrollo de programas educativos y terapia para niños, niñas y sus familias a lo largo de Chile.

Pero también hubo una situación más crítica, cuando integrantes de la ONG Las Halconas De Felipe Camiroaga Soñadoras apuntaron a su excanal. Específicamente, en conversación con Tiempo X, Yanet Padilla, presidenta de la organización, señaló que “Lo de TVN, ha ido de más a menos, por no decir casi nada. Si no fuera por nosotras, yo creo que TVN ya no lo recuerda, porque somos como la pesadilla de los días 2 para nuestra ofrenda floral”.

“Nosotros sí que nos esforzamos y con nuestros recursos… TVN ya no lo recuerda , es que Felipe ya no suma, pero bueno, nada que hacer, seguiremos por siempre con él y llevando el legado de ayuda que hacia él”, agregó Padilla.

Además, desde la ONG lamentaron los dichos del comunicador Karol “Dance” Lucero sobre Camiroaga. Recordemos que el exrostro de Mega sostuvo que Felipe era egocéntrico y aseguró que “Cuando mueren se les perdona todo”. Ante las palabras del conductor de Un Día + de Like Media, la presidenta de Las Halconas De Felipe Camiroaga Soñadoras enfatizó en que “Nos pareció súper feo hablar de una persona muerta, eso no se hace, es una falta de respeto” y que el “egocéntrico” es él.