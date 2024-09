“Compañero, muchas gracias”: así fue la emotiva conversación de Valentín Trujillo y el Presidente Boric tras obtener el Premio Nacional de Música

Un momento lleno de emoción se vivió este jueves 5 de septiembre en el Palacio Pereira, en el centro de Santiago, cuando la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, dio a conocer que el destacado pianista Valentín Trujillo obtuvo el Premio Nacional de Artes Musicales, instante que se volvió aún más emotivo cuando llamó por teléfono al Presidente Gabriel Boric para que felicitara al músico que estaba en el lugar.

“Presidente, estás en altavoz”, fue lo que le dijo la ministra Arredondo al Mandatario, ante la atenta mirada del querido “Tío” Valentín -como es conocido popularmente el pianista-, quien escuchó las palabras del Presidente Boric que estaba en una actividad en la comuna de La Granja.

“Querido Valentín, aquí Gabriel Boric desde La Granja, quiero compartir la alegría tremenda que tenemos en Chile, en el gobierno, en el mundo de la música por este premio tan merecido que se te ha otorgado hoy día”, comenzó diciendo el Presidente.

Luego añadió que “de verdad me alegro muchísimo, te lo mereces tanto, lo que le has entregado a Chile a traveés de toda tu trayectoria es infinito (...) Te conocen todas lass generaciones así que de verdad me alegro muchísimo y te mando un abrazo gigante por este tan merecido reconocimiento”.

“Compañero Presidente...”

Así, después de escuchar al Mandatario y tras unos segundos de silencio, Valentín Trujillo le contestó de una manera pausada que llenó de emoción a todos los presentes.

“Presidente, compañero Presidente, muchas gracias, muy amable, muchas gracias. Mi recuerdo y mi cariño para usted”, dijo el pianista, recordando una vez más que este como ha señalado en muchas ocasiones es su gobierno, para el cual además hizo campaña activamente.

“Compañero se lo merece tanto, espero poder darle un abrazo, no alcanzamos a coincidir hoy día, pero lo voy a invitar a La Moneda para poder conversar un poquito y que su obra se conozca en detalle en todos los rincones de Chile”, añadió el Presidente.

Finalmente, Valentín Trujillo le respondió “¿Me puede invitar un piano también?”, a lo que el Presidente contestó entre risas que “le invito un piano, le invito un piano”.