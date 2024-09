“Fueron 25 empanadas...”: Karla Rubilar quedó muda con mensaje de candidato a alcalde por Puente Alto

Completamente muda. Así quedó la candidata a alcaldesa por Puente Alto, Karla Rubilar, durante un debate televisado contra otros postulantes, cuando uno de ellos le recordó un supuesto robo de empanadas a una mujer, hecho denunciado el año 2019.

El épico momento, que fue celebrado en redes sociales, ocurrió cuando Matías Toledo entregó sus palabras al cierre y señaló que “no podemos borrar con el codo 25 años de corrupción en Puente Alto. Quiero decir que no son sólo 25 años, también fueron 25 empanadas”, le lanzó a quemarropa, quedando Rubilar con cara de asombro.

“La cara de Karla Rubilar es lo más espectacular después que Matías Toledo terminara con “no son solo 25 años si no también fueron 25 empanadas”, comentó un cibernauta junto con compartir el video del momento.

El supuesto delito culinario surgió luego que una mujer, con cartel en mano, denunciara en tiempos del estallido social que había llevado a Rubilar a su casa, pero se llevó las empandas que estaban en la maleta y nunca las devolvió.

“Tu te ofreciste a traerme a mi casa, con mis dos chiquitos y te llevaste 25 empanadas que iban en la parte de atrás de tu auto. Y eso no pasa desapercibido. Tu asesora se comunicó conmigo para que yo hiciera un video diciendo que la historia de las empanadas no era verdad, pero sí es verdad y exijo mis empanadas. Espero que me las devuelvan”, dijo, además de cuestionarla por haber conseguido su número de teléfono.

De igual forma, tiempo atrás Rubilar publicó un tuit señalando que todo era falso.

“Han sido días duros, pero probablemente lo más doloroso son las noticias falsas q inventan para dañarme. Toda mi vida me he dedicado a ayudar lo q más puedo. Dios ve los y espero q la VERDAD siempre salga a la luz. No tengo nada que ocultar. A la Sra. la recibo cuando quiera.”