¡Póngale nombre!: Alcaldesa de Nogales lanza extravagante concurso para bautizar a una muñeca

Margarita Osorio, jefa comunal de Nogales, sorprendió con un curioso concurso que está realizando: ponerle nombre a una muñeca. La controversial alcaldesa prometió un asado de 18 de septiembre para quien resulte como ganador.

La edil de la comuna perteneciente a la Región de Valparaíso –posterior a un Concejo Municipal en compañía de la muñeca– mediante su perfil de Facebook hizo público la organización de este sorteo que busca el bautizo de “su niña”.

“Muy buenos días, les habla su alcaldesa Margarita Osorio. En esta mañana, después de un Concejo Municipal, bueno, llevé a mi niña, como le digo yo. Bueno, yo no tuve niñas mujeres pero... no digan que yo ando peinando la muñeca como me dijeron algunos, bueno si la peinara la peino yo no más poh’. El otro día la estuve paseando... así que yo hoy día la traje al Concejo Municipal y todos se han sorprendido que yo llegue con ella”, comenzó diciendo la autoridad de Nogales en su video.

Además, Osorio entregó los detalles del llamativo sorteo: “Aparte de eso, yo quiero hacer un concurso, porque no tiene nombre. Yo le digo mi ‘Margarita chiquitita’, pero yo quiero ponerle un nombre , y vamos a hacer un concurso en el Facebook, entonces, todos que participen en el concurso. Y el sorteo va a ser el Día de la Penca; ese día el que gane, se va a ganar un rico asado para el 18 de septiembre” .

Es preciso destacar que El Día de la Penca es una celebración anterior a las Fiestas Patrias que se festeja en la comuna de Nogales, denominada como “18 chico”.

Estas declaraciones de la jefa comunal no tardaron en tener repercusión por parte de los cibernautas, debido a que su perfil en la plataforma de Meta rebalsó en comentarios de diversa naturaleza: “Me haces reír, Margarita”, “Póngale Katy Barry”, “Agustina Esperanza, porque lo último que se pierde es la esperanza ante la batalla”, “¡Tiene que ser una broma!”, “A lo que hemos llegado...”, “Aunque algunos lo encuentran un chiste, para muchos es novedoso y único”.