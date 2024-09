“Bienvenido don Satanás”: Revelan cómo fue el recibimiento a Luis Hermosilla en Capitán Yáber

Tras dejar la prisión preventiva y quedar con arresto domiciliario, el empresario Rodrigo Topelberg, reveló cómo fue su encuentro con Luis Hermosilla, cuando el abogado ingresó al exanexo Capitán Yáber, formalizado por delitos tributarios en el Caso Audios, donde él también estaba detenido.

Fue en su último día de presidio cuando ingresó Hermosilla y se lo encontró frente a frente en un pasillo.

“El último día. Llegué, lo miré y le dije ‘bienvenido a Yáber don Satanás’, o algo así, y me entró altiro (a conversar). ‘Hola, ¿Cómo estás?, ¿Cómo has estado? (me dijo). Yo lo metí ahí, pero veo a la persona que confabuló en mi contra y traté de formar una distancia y confrontarme a él y no hubo cómo, la manipulación llegó altiro, me empezó a pedir consejos y dije ‘aquí vamos de nuevo’. Le seguí la corriente. Tenía fe de que iba a salir (luego de prisión)”, contó en entrevista con Meganoticias.

Topelberg fue quien filtró la grabación a los medios de comunicación, registro donde Hermosilla dejaba entrever sobornos al Servicio de Impuesto Internos y lavado de activos.

En conversación con el citado medio, el imputado por estafa y otros delitos económicos por el caso Factop, contó también cómo fue que dio a conocer el audio que dejó en prisión a los abogado y a Leonarda Villalobos, la mujer que grabó y le entregó el registro el pasado 22 de junio.

Según sus palabras, tras recibir el audio le costó escucharlo porque consideraba a Daniel Sauer como su amigo, pero fue su señora quien le insistió en que se enfrentara a la verdad. Tras esto, presentó una denuncia al Ministerio Público, pero al no recibir respuestas, decidió filtrarlo al medio Ciper.

Para ello, compró un nuevo teléfono en efectivo y mandó tres archivos en formato MP3, pero haciéndose pasar como Daniel.

“Habían pasado tres meses que yo había hecho la denuncia en el Ministerio Público y no tenía respuesta, no se estaban moviendo. Mis abogados me decían que la causa era secreta, pero tenía de alguna manera que ejercer presión... soy el único que se beneficia en ese audio. Pero igual traté de hacerlo anónimo y de la mejor manera”.

Experiencia “horrible” en Capitán Yáber

Según relató sobre su paso por Capitán Yáber, donde actualmente se encuentran detenidos los hermanos Sauer y Luis Hermosilla, calificó la experiencia como ”horrible”.

“Me advierten que tengo que portarme bien. Estar en Capitán Yáber es un privilegio. Es una cárcel playa como le dicen ahí. La única con agua caliente y las piezas tienen calefacción. (Pero) Si uno se violenta con alguien o alguien le grita a alguien, tú te vas a Santiago 1, automáticamente. Entonces me advierten, como yo voy a estar con los Sauer, más encima en la misma pieza, si pasa algo me voy a Santiago 1″, comentó.

Producto de esto, evitó el contacto con sus examigos y socios, pero de a poco comenzó la “manipulación”.

“Al cabo del tercer o cuarto día uno ya empieza a convivir. Yo siempre era muy frío y muy distante, y ellos partieron del primer día ‘hola Topi, cómo salimos de esta’, y te empiezan a manipular un poco porque querían mis recursos para salir”.

Incluso, contó que les cortó el pelo, porque los domingos las hacía de barbero, hasta que dijo sentirse “miserable”.