“Salí arrancando”: El reconocido actor nacional Eduardo Barril reconoció que fue abusado por un sacerdote a los 11 años

El pasado jueves 5 de septiembre, en Todo va a estar bien de Vía X, el periodista Eduardo De la Iglesia tuvo una profunda entrevista con el actor y dramaturgo nacional Eduardo Barril quien, entre otra cosas, habló de su sueño frustrado de convertirse en cura y explicó la situación que hizo que se alejara de su propósito.

“Cómo no venerar y aplaudir al mejor actor de este país: el señor Eduardo Barril”: de esta manera el animador del espacio presentó al hombre de 83 años con papales en producciones nacionales como La Fiera (1999), Romané (2000), El Circo De Las Montini (2002), entre otras.

De la Iglesia le consultó al actor acerca de su interés por ser cura –que por cierto, sí pudo protagonizar a un sacerdote en una teleserie chilena, dirigiendo la boda entre Felipe Camiroaga y la actriz Aline Küppenheim–, ante lo que Eduardo Barril sinceró que “Quería ser cura y no fui cura... sí, es verdad. Porque no me gustaron cosas que pasan en la iglesia. Yo creo que esas cosas han sucedido siempre, algunas veces se publicitan más que otras. Y me alejé” .

“Estamos hablando de los años 40′ y 50′. Imagínate los abusos que pueden haber habido en la Edad Media”, agregó Barril.

Además de referirse a esto, el actor –sin tapujos– reconoció que fue abusado durante el proceso de formación para ser sacerdote, asegurando que salió arrancando de inmediato .

“Debo haber tenido unos 11 años... y también quiero decir algo: como en toda institución, uno no puede por una cosa ensuciar a todos. Ese es un mal elemento, que fue castigado después, pasado los años. Pero hay elementos magníficos en la Iglesia; hay de todo, porque es una institución humana”, enfatizó el dramaturgo.

Frente a este puntual abuso que sufrió el actor, señaló que guardó consigo esta pesadilla, aunque su padre se enteró tras ver su rostro consumido en lágrimas. Por consecuencia del hecho, Eduardo dijo que al cura en cuestión lo trasladaron de ciudad, una práctica lamentablemente regular que ha utilizado la Iglesia “A mí me da mucha rabia eso, porque enloda y ensucia a la institución”.