Tras no respetar luz roja auto chocó violentamente a bus RED en San Miguel: micro terminó en medio de una plaza

En la madrugada de este viernes, una violenta colisión fue captada en video cuando un automóvil particular impactó a un bus del sistema RED en la comuna de San Miguel, Región Metropolitana. El accidente ocurrió en la intersección de Gran Avenida con Isabel Riquelme, alrededor de las 4:00 AM, cuando un vehículo no respetó la luz roja del semáforo, impactando al costado de la micro, lo que provocó una situación de emergencia en el lugar.

Según las imágenes de las cámaras de seguridad recogidas por CHV Noticias, el auto se desplazaba a una velocidad excesiva y, al ignorar la señalización, colisionó contra el bus, que circulaba de manera regular por su carril. El choque fue de tal magnitud que el bus terminó en medio de una plazoleta cercana, causando gran alarma entre los pocos testigos presentes a esa hora de la madrugada.

El teniente Jaime Muñoz, oficial de la Ronda Prefectura Santiago Sur, informó que en el vehículo viajaban aproximadamente cuatro personas. Sin embargo, tras el impacto, tres de los ocupantes huyeron del lugar, mientras que uno de ellos quedó inconsciente dentro del automóvil. Hasta el momento no se ha confirmado si dicha persona correspondería al conductor, o a uno de los acompañantes, señaló la autoridad.

En cuanto a los ocupantes del bus, el teniente explicó que, además del conductor, en el transporte público viajaban tres personas, empleados de la empresa de buses, los que, según constató el teniente, eran trabajadores que estaban siendo trasladados a su lugar de trabajo. A pesar de la violencia del impacto, se reportó que las lesiones sufridas por los ocupantes del bus fueron de carácter leve.

El accidente dejó un saldo preliminar de cinco personas lesionadas, incluyendo a los ocupantes del automóvil y los pasajeros del bus. Personal de bomberos y paramédicos llegaron rápidamente al lugar para atender a los heridos.

El teniente Muñoz indicó que se han iniciado las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas del accidente y establecer si el conductor del auto estaba bajo los efectos del alcohol u otras sustancias. Según informó se pudo “corroborar que el auto no respetó la luz roja del semáforo y colisionó al bus”.