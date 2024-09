Juan Pablo Hermosilla y denuncia en su contra por acoso laboral de abogada: “Es un tema muy menor”

En el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago se revisará la causa que afecta al abogado Juan Pablo Hermosilla, actual defensor de Luis Hermosilla en el caso Audio, tras ser acusado de acoso laboral, humillaciones y agresión física en contra de la también abogada María de los Ángeles Barros, mietras ella trabajaba en el estudio del jurista.

PUBLICIDAD

Para tales efectos, se fijó una audiencia para el próximo miércoles 16 de octubre entre las partes.

Según la abogada Barros, habría recibido humillaciones por parte de Juan Pablo Hermosilla, además de un incidente ocurrido el año 2022, donde supuestamente el jurista la golpeó en la cabeza durante un viaje de trabajo.

El abogado Hermosilla descartó las acusaciones de la profesional y sostuvo que “este caso está expuesto en tribunales y es un caso muy lamentable, porque es una chica a la cual le tenía mucho cariño”, según consigna el diario La Tercera.

“Me dolió mucho. Ella es hija de un amigo que falleció”, añadió el abogado y negó que haya golpeado a la mujer. “Es absolutamente inverosímil”, afirmó.

Sin embargo, el abogado calificó la denuncia de la mujer como “un tema muy menor y hay que esperar qué resuelve el tribunal, pero no es un tema que tenga gran importancia a estas alturas porque al comienzo, cuando ellos afirman cosas, podrían haber tenido alguna verosimilitud, pero una vez que aparecen los mensajes de texto, ya que quedan claro el vínculo que teníamos entre los dos”.

De acuerdo al abogado de Luis Hermosilla, “la principal prueba son los mensajes de textos y estas cosas. Hoy está acreditado que no es efectivo lo que ella señala”, agregando que “se abrieron todos los mensajes entre nosotros, entonces, es muy fácil, mirando esos mensajes interpretar algo errado. No es una cosa opinable, porque yo no sabía que iban a abrir todos los mensajes y se entregaron al tribunal. Allí se puede determinar que yo tenía una relación súper cariñosa y fluida con ella”, complementó.

PUBLICIDAD

Testigos

El juicio incluye testimonios de varios ex compañeros de trabajo de Barros y de personas cercanas a ambas partes. Entre los testigos presentados por la defensa de Hermosilla se encuentran los abogados de su estudio Eugenia Rodríguez y Manuel Pérez Saavedra, además de José Andrés Murillo, presidente de la Fundación para la Confianza.

Barros, en tanto, ha presentado a su madre, Noel Echeñique y a excompañeras de trabajo, como Amalia Paulsen y Marlene Dussaubat, quienes respaldan sus denuncias.

Uno de los puntos claves en el juicio es el testimonio de Valentina Correa, jefa de Asuntos Internacionales de la Gobernación Metropolitana, quien inicialmente desestimó las acusaciones de Barros en una carta pública, consigna radio ADN.

Sin embargo, Barros presentó al tribunal mensajes en los que Correa le escribió que no le había gustado ver que Hermosilla le diera “golpecitos” y la “callara” durante el incidente. Correa habría agregado: “Puedo comprender que de repente se desespera con que lo interrumpas (...) y eso lo complica”.

El juicio incluye testimonios de varios ex compañeros de trabajo de Barros y de personas cercanas a ambas partes. Entre los testigos presentados por la defensa de Hermosilla se encuentran colegas de su estudio, como Eugenia Rodríguez y Manuel Pérez Saavedra, además de José Andrés Murillo, presidente de la Fundación para la Confianza.

Los testigos clave