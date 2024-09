Madre de Jorge Matute Johns rechaza serie sobre su hijo: “Lucran con el dolor”

María Teresa Johns, madre de Jorge Matute Johns, expresó su rotundo rechazo a la serie que se está desarrollando sobre la muerte de su hijo. La productora chilena Fábula, en colaboración con los directores Pepa San Martín y Fernando Guzzoni, trabaja en una serie de Netflix sobre el mediático caso que impactó a la región del Biobío a finales de los años noventa.

El caso de Jorge, conocido como “Coke” por sus cercanos, conmocionó al país cuando desapareció en 1999, tras ser visto por última vez en la discoteca “La Cucaracha” en Talcahuano. Su cuerpo fue encontrado cinco años después en las orillas del río Biobío. En 2014, el Servicio Médico Legal determinó que la causa de muerte fue intoxicación por el sedante pentobarbital.

A más de dos décadas del trágico suceso, el anuncio de la producción de una serie sobre el caso ha reavivado el dolor de la familia Matute Johns. María Teresa, en una conversación con medios de prensa, se mostró categórica en su rechazo a la realización de dicha serie. “Como familia no hemos autorizado ninguna serie que se haga con el nombre de mi hijo. Yo no lo voy a aceptar”, declaró.

“Lucran con el dolor de una madre”

La madre de “Coke” también expresó su frustración ante lo que considera una falta de respeto hacia el duelo que aún vive. “Me siento muy mal porque están lucrando con el caso de mi hijo, también lucran con el dolor de una madre y de una familia”, afirmó, dejando claro que, para ella, la serie es un intento de comercializar una tragedia que aún sigue sin respuestas claras y definitivas.

María Teresa también apuntó hacia la jueza Carolina Rivas, quien estuvo a cargo de la investigación del caso en años recientes. Según la madre de Jorge Matute, la jueza no solo no logró avances significativos, sino que, además, la hizo sentir desvalorizada en su rol de madre. “El caso de mi hijo le quedó grande. Si ella quiere hablar de su vida que lo haga, pero no le voy a aceptar que hable de Coke”, subrayó con indignación.

“Carolina Rivas me está pasando a llevar como madre. Le diría que Chile tiene hartos problemas de seguridad y sería prudente que ella hiciera algo con los casos que tiene”, añadió.

El dolor de la familia Matute Johns no se ha visto mitigado con el tiempo. A pesar de los años transcurridos, las numerosas teorías y especulaciones sobre lo sucedido han dificultado que la familia pueda cerrar el ciclo de duelo. “Nunca he podido asumir un duelo como corresponde porque siempre han habido diferentes hipótesis”, lamentó María Teresa.

“Estoy escribiendo desde el primer momento que desapareció”

En un nuevo giro de los hechos María Teresa anunció que está trabajando en un libro donde relatará todo lo que ha vivido desde la desaparición de su hijo en 1999. “Estoy escribiendo desde el primer momento que desapareció mi hijo. Yo voy a hablar todo lo que guardé durante muchos años en mi memoria”, reveló, añadiendo que su libro servirá para que la gente entienda el sufrimiento que ha atravesado durante estos 24 años.

Con esta obra, María Teresa busca contar su verdad y hacer justicia, en la medida de lo posible, a la memoria de su hijo. “Quiero que la gente lo lea para que sepa lo que pasé estos 24 o 25 años”, señaló, concluyendo que la serie que se está produciendo no tiene su respaldo ni su autorización.