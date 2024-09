“Se estacionó un auto al lado mío”: Conocido periodista de Canal 13 fue víctima de un robo en bencinera capitalina

Durante esta jornada se dio a conocer que un periodista de Canal 13, Iván Valenzuela, fue víctima de una nueva y particular modalidad de robo mientras se encontraba cargando combustible en una estación de servicio en la Región Metropolitana.

Fue el mismo comunicador quien reveló la noticia durante la más reciente edición de “Mesa Central”: “Ayer sufrí un robo y lo quiero contar para que tengan cuidado”, comentó de entrada.

“Eché bencina en una de esas bombas que son autoservicio y, mientras miraba la máquina, se estacionó un auto al lado mío”, partió explicando el periodista rostro de la señal.

Posteriormente, “un gallo se bajó, me abrió la puerta del auto y me sacó la mochila con todo lo que tenía”, detalló el comunicador.

El nuevo modus operandi de los delincuentes

Iván Valenzuela también aprovechó la instancia para agradecer la acción de Carabineros de Chile en este proceso, quienes le confirmaron que este modus operanti sería cada vez más común e iría en aumento.

“Carabineros se portó increíble; fui a hacer la denuncia, me explicaron un montón de cosas y me dijeron que es un tipo de robo en una bomba de bencina”, dijo durante esta mañana.

“Me sacaron la mochila, no vi a los ladrones, no me pasó nada, pero me contaron que a una persona le trataron de llevar el auto y se agarró con el ladrón”, añadió el periodista, haciendo una llamado a que el público tenga cuidado al momento de dirigirse a un centro de este estilo.

“Así que ojo en las bombas de bencina con autoservicio”, advirtió Iván en el programa.

Cabe recordar que Julio César Rodríguez también fue víctima de una encerrona durante la madrugada de este martes, en donde cuatro delincuentes lo apuntaron con una pistola en su cabeza mientras iba en su auto.