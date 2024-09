Caso Audios: CMF envió oficio a la Fiscalía para informar que Andrés Chadwick intercedió a favor de empresa de los Sauer

Durante el pasado miércoles 4 de septiembre, Solange Berstein, la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), envió un oficio a la Fiscalía Metropolitana Oriente como un medio de prueba para acreditar que Andrés Chadwick habría intercedido en favor de la corredora STF, la cual es propiedad de los Sauer, y que habría tenido conversación con Luis Hermosilla para lograr este objetivo.

En este contexto, es donde se podría modificar el rol de “testigo” del exministro del Interior y exsocio del abogado en el marco del polémico Caso Audios.

El documento mencionado hace referencia a una publicación de La Tercera llamada “‘Mi amigo CMF sigue disponible’”: El intercambio de Luis Hermosilla y Daniel Sauer por la corredora STF”, el en cual se revela conversaciones entre el imputado y el controlador de la corredora de bolsa.

El primer diálogo importante entre el abogado y Sauer se produjo el 24 de marzo del 2023, mismo día en que el CMF comunicó la suspensión de la mencionada corredora. En aquel momento, Hermosilla aconsejó que realizaran tres acciones clave para revertir la decisión del regulador: “Ajustar los estados financieros, aumentar el capital y nombrar un nuevo gerente general”.

El 31 de marzo del 2023, luego de la notificación de la abogada Leonarda Villalobos de que su caso no había sido revisado ese día, el controlador se descargó en contra de Hermosilla. “Pensé que teníamos buena mano en la CMF”, le dijo.

Posteriormente, durante la jornada del 2 de abril del 2023, Hermosilla tuvo que tranquilizar a Sauer por la falta de respuesta el futuro de STF Capital. “Mi amigo CMF sigue disponible. Y está atento”, escribió, sin dar más detalles sobre a quién se refería.

Al otro día, Sauer compartió con Hermosilla un mensaje de un desconocido: “Necesito que Lucho contacte a Mauricio Larraín Errázuriz”, siendo este último uno de los cinco consejeros de la CMF, cuyo rol terminó en octubre de 2023.

Meses más tarde, especifícamente el 3 de septiembre, Larraín declaró a La Tercera: “No he tenido contacto alguno con el Sr. Hermosilla ni con el Sr. Sauer, ni tengo relación alguna con ellos”.

El rol de Chadwick para interceder por empresa de los Sauer

El 5 de abril del año pasado se regristró otro intercambio vía WhatsApp, en los cuales Sauer se intentó comunicar con Hermosilla sobre la situación. “Hola Dani. En el bote, llamando a Iglesias…”. Añadió, además: “Sin decirle que estoy acá”.

Según la información publicada por La Tercera, en este caso se referían a Augusto Iglesia, el exsubsecretario de Previsión Social durante el primer gobierno de Sebastián Piñera y actual comisionado de la CMF. Sobre esto, Iglesia declaró al medio: “No he tenido absolutamente ninguna comunicación con el Sr. Hermosilla ni con los Sres. Sauer. No he recibido de ellos llamados, correos o mensajes”.

No obstante, el oficio entregado por CMF detalló que “en este contexto, los comisionados Bernardita Piedrabuena y Augusto Iglesias informaron al Consejo de esta Comisión sobre las comunicaciones recibidas en torno al caso, entre finales de marzo y comienzos de abril de 2023, durante el proceso de supervisión de STF Capital Corredores de Bolsa”.

De igual manera, expone que comisionada Piedrabuena recibió una llamada de Leonarda Villalobos, a quien no conocía en ese momento.

Villalobos le preguntó si es que un aumento de capital permitiría levantar la suspensión impuesta a STF Capital. Por su parte, la comisionada le dijo que no podía contestar y que los interesados debían seguir los procedimientos oficiales.

En esa línea, el texto también confirma que diez meses después del inicio del Caso Audio, Augusto Iglesias recibió una llamada de Andrés Chadwick. En dicho diálogo, el exministro le habló sobre la disposición de los accionistas de STF Capital para aportar los recursos necesarios con el fin de cumplir los requisitos regulatorios del gobierno, esto de acuerdo a lo sugerido por Hermosilla el 24 de marzo del 2023. Por su parte, Iglesias le respondió que las acciones de las partes serían consideradas dentro del proceso supervisor y que no se discutió ningún otro tema.

Esta conversación sería la primera prueba de que Andrés Chadwick intervino a de los Sauer, confirmando que el exministro habría gestionado activamente en beneficio de STF Capital y sus controladores.

Chadwick está implicado en Caso Audios

En una entrevista en La Tercera, Miguel Ángel Orellana, el actual fiscal jefe de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Oriente, señaló que “el señor Chadwick no tiene calidad de imputado en este momento. Si tuviéramos que citarlo en relación con los hechos de la investigación, sería en calidad de testigo”.

El medio citado también señaló que, según fuentes de la Fiscalía, los nuevos antecedentes podrían cambiar el escenario procesal de Chadwick.

Cabe descartar que el exministro de Sebastián Piñera está siendo investigado por dos frentes, uno de ellos es que el Ministerio Público confirmó que el informe de derecho realizo por el abogado Kai Ambas, a pedido del ministro de la Suprema Jean Pierre Matus, para la defensa de Chadwick, fue financiado por dinero provenientes de Factop (30 millones de euros) a solicitud de Luis Hermosilla, quien ese momento era su defensa.

De igual manera, Ciper reveló que luego de revisar las cartolas bancarias de Hermosilla, se detectaron transferencias por más de $190 millones hechas a Chadwick entre los años 2020 y 2023. Según el exministro, estos correspondía a “pagos por trabajos jurídicos realizados por mí” y que “estas labores, en el ejercicio de mi profesión, están debidamente justificadas mediante boletas de honorarios”.