“Con el corazón y los pies puestos en Providencia”: Candidata a alcaldesa Macarena Fernández apuesta por el diálogo y acusa falta de voluntad de Matthei

Macarena Fernández Donoso, actual concejala de Providencia y candidata única del pacto Chile Contigo Mejor, ha lanzado su campaña para la alcaldía de Providencia con una clara apuesta por el diálogo y una fuerte crítica a la gestión de la alcaldesa actual, Evelyn Matthei. En una entrevista con Publimetro, la candidata de 33 años destacó su profundo arraigo en la comuna y su deseo de transformar Providencia con un enfoque renovado y cercano a los vecinos.

“He vivido toda mi vida en esta comuna y siento un profundo amor y responsabilidad hacia sus barrios y con cada uno de sus vecinos y vecinas”, señaló Fernández, subrayando su vínculo de más de 28 años con la comuna.

“Han faltado cosas por hacer”

A pesar de que actualmente reside en Ñuñoa, Fernández asegura que continúa vinculada a Providencia, donde pasa la mayor parte de su tiempo, particularmente ahora que está en plena campaña electoral. Este vínculo constante, junto a su experiencia como concejala desde 2021, le ha permitido conocer de cerca las necesidades de los residentes y las oportunidades de mejora en la administración municipal. “Estando como concejala, he podido ver cómo funciona la comuna, cómo se administra, y también conocer a los vecinos, sus sueños y sus ideales. Ante esos conocimientos, también con la experiencia como vecina y concejala, me he dado cuenta de que en 8 años han faltado cosas por hacer en la administración de la alcaldesa Evelyn Matthei”, comentó la candidata.

Fernández no ha dudado en señalar los aspectos que, a su juicio, han sido desatendidos durante la administración de Matthei. “Creo que Providencia puede mucho más, sobre todo con un presupuesto tan abultado y privilegiado que tenemos”, añadió, dejando en claro que una de sus prioridades será optimizar el uso de los recursos municipales. Además, Fernández subrayó que su candidatura es parte de un pacto amplio y diverso, lo que, según ella, refuerza su capacidad de diálogo y consenso. “Siempre es importante mencionar que soy la candidata del pacto Un Chile Mejor, que es un pacto amplio, de 11 partidos, y también es importante mencionar que una de mis propuestas es el diálogo”, enfatizó.

Los ejes de su propuesta: un Providencia más segura y amable

Fernández ha estructurado su proyecto municipal en torno a cuatro pilares fundamentales : Providencia Ordenada y Segura, Providencia Amable, Providencia Pionera e Innovadora y Providencia Vital . De estos ejes, el de seguridad ha sido el más destacado por la candidata, quien criticó la falta de colaboración de la actual administración en iniciativas intercomunales de seguridad. “Necesitamos diálogo y trabajar en conjunto. El delito no conoce fronteras y este plan busca trabajar y dialogar, no solos con otros alcaldes y municipalidades aledañas, sino también con el gobierno regional, gobierno central, Carabineros, fiscalías, etc. El delito se tiene que combatir entre todos”, sostuvo Fernández.

En este contexto, criticó la ausencia de Providencia en el patrullaje regional lanzado por el gobernador Claudio Orrego, que incluyó a comunas como Santiago, Lo Prado y Estación Central. “Ayer el gobernador Orrego lanzó un patrullaje regional que abarca todo el eje de la Alameda, E. Central, Lo Prado, Santiago, y Providencia no se incluyó. Si hubiese habido voluntad política para trabajar en ese patrullaje regional, podríamos haber extendido esto hasta Tobalaba, y no, llegamos solo hasta Vicuña Mackenna” , señaló la candidata a Publimetro, haciendo hincapié en lo que considera una falta de compromiso por parte de la actual alcaldesa.

Propuestas innovadoras para una Providencia inclusiva

Además de su enfoque en la seguridad, Fernández propone una serie de medidas orientadas a mejorar la calidad de vida en Providencia. Bajo el eje Providencia Amable, la candidata planea la creación de un espacio de coworking y guardería para padres y familias que cuidan a niñas y niños pequeños, una medida que busca aliviar la creciente demanda de guarderías. También destaca la implementación de espacios seguros para mujeres y disidencias, con manuales, capacitaciones y códigos de protección entre el personal y el público.

En cuanto a la inclusión tecnológica, uno de sus proyectos más ambiciosos es la creación del primer centro de formación técnica comunal, enfocado en la reconversión laboral de personas mayores, ayudándolas a adaptarse a las nuevas tecnologías y a encontrar nuevas oportunidades en el mundo laboral.

Con una propuesta centrada en el diálogo y la innovación, Macarena Fernández se posiciona como una alternativa frente a la continuidad de la administración de Evelyn Matthei, prometiendo una Providencia más inclusiva, segura y conectada con sus vecinos.

