Presidente Boric arremete contra diputado UDI por dichos sobre Golpe de Estado de 1973: “El exterminio de compatriotas nunca es la última alternativa”

Durante la jornada de este miércoles 11 de septiembre, el Presidente Gabriel Boric fue enfático al rechazar los dichos del jefe de bancada de diputados la UDI, Gustavo Benavente, quien aseguró que el Golpe de Estado de 1973 “era inevitable” y que “no había otra posibilidad”, todo esto durante el acto de conmemoración que se realizó en La Moneda para recordar a los fallecidos durante la dictadura cívico-militar.

En ese contexto, el Mandatario señaló que “hoy en la mañana, confieso haberme entristecido, no sé si sorprendido, de ver en un diario de circulación nacional una entrevista al jefe de bancada de un partido de la derecha chilena, la UDI, donde señalaba que no tenía por qué hacer ningún mea culpa como partido porque las causas estaban en proceso judicial, como sí lo político no fuera importante”, dijo el Presidente Boric en su discurso.

Luego añadió que “lo preocupante es que decía una vez más que el 11 de septiembre era inevitable y la única salida. Yo quiero decir no a él en particular, sino a todos los chilenos y chilenas, que la muerte, la desaparición, el exterminio de compatriotas por pensar distinto, el término de la democracia y el bombardeo a La Moneda, nunca es la última alternativa”.

Presidente de la República @GabrielBoric encabeza acto de conmemoración por los 51 años del Golpe de Estado en el Palacio de La Moneda.

En ese sentido enfatizó que “las violaciones a los derechos humanos comenzaron en ese momento cero y son indivisibles del Golpe de Estado de aquel día”.

El Presidente además apuntó que “quienes dicen que hay que dar vuelta la página, que esto es extemporáneo, que se trata de revivir odios del pasado, desde mi humilde punto de vista están equivocados. Porque acá tenemos una tarea pendiente de la cual el Estado de Chile debe hacerse cargo”.

Diputado UDI ratificó sus dichos

Tras la ceremonia en la que fue mencionado por el Presidente Boric, el diputado Benavente fue abordado por la prensa en el Congreso, donde lejos de arrepentirse o reflexionar por lo dicho, lo ratificó.

“Yo ratifico todas las declaraciones que hice en la entrevista, era la única salida inevitable que había en ese momento para Chile (...) siempre se dice que los problemas de la democracia se solucionan con más democracia, en ese momento no quedaba democracia en donde echar mano para Chile”, aseguró el parlamentario.