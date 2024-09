Incautan computadores y celular de la jueza Vivanco

Los veloces y favorables fallos de la suspendida ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco hacia Belaz-Movitec en la llamada arista “Muñeca Bielorrusa” no parecían tener explicación. Hasta ahora, que Ciper reveló que la jueza es amiga del abogado de la empresa europea, enredada en un litigio con Codelco.

El profesional se llama Mario Vargas Cociña y la relación de cercanía queda reflejada, de acuerdo a la publicación, en que asistió al cumpleaños de la jueza y a una cena organizada por ella. De acuerdo al reglamento de Tribunales, la magistrada debió inhabilitarse, pero no lo hizo, sino que presidió de manera interina la Tercera Sala que veía el caso y ordenó que se fallara incluso antes de que fuera puesto en tabla.

Vivanco no se inhabilitó “porque soy conocida y no amiga”, dijo a Ciper, y añadió que “a mis cumpleaños han llegado a veces personas que van con los invitados. Y Antonio Ulloa es muy amigo de Mario Vargas Cociña y muchas veces anda con él” (ver recuadro).

Por todo esto, Vivanco enfrenta una suspensión, una carpeta de remoción y dos investigaciones de la Fiscalía. En ese marco, ayer funcionarios del OS-7 llegaron a la casa de Vivanco para retirar computadores y su celular, que fueron entregados de manera voluntaria por la ministra.

Su abogado, Juan Carlos Manríquez, explicó que “esta defensa ha tomado contacto con la Fiscalía Metropolitana Oriente y con la Fiscalía de Los Lagos para poner a disposición a la señora Vivanco para todas las diligencias que se estimen pertinentes”.

Además, Manríquez aseguró que “hemos solicitado que se nos hagan llegar íntegras copias de los chats que se le atribuyen a las conversaciones de ella con el señor Hermosilla” y pidió a la Fiscalía no entregar a la Suprema esos chats, porque se vulneraría la vida privada y “la ausencia de expediente para una adecuada defensa”, respecto del cuaderno de remoción.

El equipo legal de Vivanco también destacó que la solicitud del máximo tribunal infringe el ordenamiento jurídico, señalando que “el procedimiento de remoción es un procedimiento diverso al procedimiento disciplinario”, y que las normas aplicables “no autorizan la solicitud de diligencias u oficios de la Excma. Corte”.

También se conoció que el ministro de Justicia, Luis Cordero, había asistido en abril de 2023 a una reunión con Vivanco en su casa, de la que el propio jefe de cartera restó cualquier rasgo de duda. “Es una invitación que ella me extendió, ella era vocera de la Corte Suprema y debo recordar que como ministro de Justicia legalmente me corresponde el vínculo con el Poder Judicial, por lo tanto no sólo he conversado con la ministra Vivanco, sino también con otros jueces, pero sobre circunstancias de la Corte, no sobre estos casos”.

De todas maneras, los diputados de la UDI Henry Leal y Felipe Donoso acusaron a Cordero de estar “moralmente invalidado” para seguir refiriéndose al denominado Caso Audios, por esta visita.

Acuerdo transversal para acusar constitucionalmente a juez Matus

Las bancadas de diputados del oficialismo y de la DC acordaron la presentación de una acusación constitucional contra el juez de la Corte Suprema Jean Pierre Matus.

Según explicó el jefe de bancada del PS, Daniel Melo, “los hechos del caso Hermosilla son gravísimos y requieren que los enfrentemos coordinadamente. Convocamos a todo el oficialismo, más la DC, y vamos a presentar juntos la AC contra la ministra Vivanco y hoy (ayer) también hemos logrado un acuerdo para llevar otra acusación contra el ministro Matus”.

En la cita estuvieron Lorena Fries (FA), Lorena Pizarro (PC), Jaime Araya (PPD), Eric Aedo (DC) y Nelson Venegas (PS).

A eso se suman las iniciativas que llevan desde la derecha, también contra Vivanco y Matus, además de Sergio Muñoz e incluso Mario Carroza, estos dos últimos no por el caso Audios, pero por tráfico de influencias.

La jefa de bancada de RN, Ximena Ossandón, adelantó que probablemente las acusaciones sean más transversales aún. “En este minuto existen tres acusaciones, hay varias contra la ministra Vivanco, que probablemente cada comité las va a desarrollar y después las vamos a comparar. Porque si son prácticamente iguales, porque son más o menos las mismas causas, sería bastante poco eficiente que hiciéramos aparte cada acusación. Sería incluso mucho mejor y más potente que fuera firmada transversalmente por todos los partidos que están representados en la sala”.

Sobre perseguir a Carroza, Aedo (DC) señaló en StgoTV que “no puedes acusar a los adversarios y proteger con dientes y uñas a los tuyos”.

Entre las acusaciones constitucionales que se avecinan contra jueces de la Corte Suprema, también se deslizó la idea de llevar una contra el magistrado Antonio Ulloa, de la Corte de Apelaciones de Santiago, a quien también se acusa de tráfico de influencias.

Ayer, CNN confirmó que Ulloa no sólo no se inhabilitó, sino que falló -a favor- en una causa en que alegaba Mario Vargas, quien es su amigo, de acuerdo a la propia ministra Ángela Vivanco, al momento de explicar su propia cercanía con Vargas (ver nota principal).

Ulloa, antes, había reconocido que habló con Luis Hermosilla cuando se postulaba a la Corte de Apelaciones.