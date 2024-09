Diputada del Partido Republicano defendió polémico video de jóvenes que “celebraron” el golpe de Estado y negó la existencia de la dictadura

“En Chile existe la libertad de expresión, por lo tanto, ellos están en todo su derecho a hacer un video y en dar su opinión”, señaló durante la jornada de este lunes 16 de septiembre la diputada del Partido Republicano, Catalina del Real, al referirse al polémico video que publicaron las juventudes de su colectividad donde “celebran” el golpe de Estado de 1973.

La parlamentaria se refirió al registro en conversación con el canal T13 en vivo, donde agregó que “desde nuestro sector, por supuesto que condenamos las violaciones a los derechos humanos, condenamos los excesos, pero sí agradecemos el pronunciamiento militar que sacó a Chile de un momento histórico donde se estaba coartando las libertades y había un problema serio”.

En ese sentido, la parlamentaria además indicó que “hay que separarlo en dos contextos; por un lado condenar las violaciones a los derechos humanos y, por otro lado, respaldo que ellos sí puedan estar agradecidos de un pronunciamiento que sacó a Chile del comunismo”.

El registro, que fue grabado frente a La Moneda -que fue bombardeada el 11 de septiembre de 1973- y que se viralizó en redes sociales, el presidente de la Juventud Republicana comienza señalando que “como Juventud Republicana celebramos el actuar de las Fuerzas Armadas y de Seguridad Pública el 11 de septiembre de 1973″.

En ese contexto, la diputada Del Real agregó que “quizás celebrar no era la palabra indicada, pero sí respaldo la libertad de expresión que tiene este grupo de jóvenes y también me gusta que jóvenes que no estuvieron en esa época entiendan que fue un proceso necesario, que entiendan que fue un pronunciamiento necesario”.

Diputada negó la existencia de la dictadura

La diputada republicana además descartó algún castigo o llamado de atención a los jóvenes que aparecen en el video, en una conversación donde incluso evitó calificar como dictadura el régimen encabezado por Augusto Pinochet entre 1973 y 1990.

“Nosotros estamos hablando de pronunciamiento, estamos condenando los excesos que fueron de algunas personas, y esas personas están hoy enjuiciadas”, dijo la parlamentaria.

Finalmente al ser consultada directamente sobre si califica como dictadura lo ocurrido en Chile tras el golpe de Estado, Catalina del Real aseguró que “no, pronunciamiento militar, gobierno militar”.