Las particulares palabras de pastor a Presidente Boric en Te Deum evangélico: “Acá decían ‘qué bonito’ y ‘con buena pinta’”

Este domingo en la comuna de San Bernardo, el Presidente de la República Gabriel Boric participó en el Te Deum de la Iglesia Metodista Pentecostal. El servicio religioso fue liderado por el pastor Robinson González, quien saludó a los presentes y en un ambiente muy distendido hizo una particular bendición al mandatario.

PUBLICIDAD

Las declaraciones las recogió LUN. “Todos lo querían ver a usted y tocarlo, pero somos muchos y para eso tendría que quedarse a almorzar. La gente acá decía ‘que joven’, ‘que simpático’, ‘qué bonito’ y ‘con buena pinta’, no es que los demás presidentes hayan sido feos no, no...”, dijo González, provocando las risas entre los presentes.

Si antes, el pastor hizo una crítica a la clase política y a los funcionarios públicos. “Somos convocados a orar por Chile y sus autoridades, sin duda una nación bendecida por Dios” y agregó “tiempos donde también había corrupción y sobornos por eso es importante entender que la justicia no es una abstracto sino una realidad”, basándose en lecturas del libro de Miqueas del antiguo testamento.

A la salida del recinto el Presidente Boric confesó que “es estremecedor poder constatar la fe de tanta gente, que además con tanta entrega con tanto cariño agradece a Chile y ora por Chile. Lo he dicho, no tengo el don de la fe, pero sin embargo siento esta tremenda energía que tiene, que me transmiten y las tremendas vibras y apoyos en sus oraciones. Orar por Chile es orar por todos nosotros, eso es algo que agradezco profundamente y la pasión que tienen acá es realmente emocionante, estremecedora y hace bien lo que uno ve acá hace”.

El Te Deum Evangélico comenzó a realizarse en 1975, con el objetivo de acercarse a la comunidad evangélica. En 1997, se integró oficialmente a las actividades de Fiestas Patrias.