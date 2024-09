Seguridad en Fiestas Patrias: inauguran comisaría temporal en el Parque O’Higgins tras eventos masivos

Durante esta jornada del lunes 16 de septiembre, previo al inicio de las Fiestras Patrias, se inauguró una comisaría temporal en la comuna de Santiago, específicamente al interior del Parque O’Higgins.

En el lugar se encontraba el General Inspector Jean Camus, Jefe Zona Metropolitana, quien expuso que esta es la sexagésima novena comisaría temporal, que “conforma uno de los ocho cuarteles temporales que Carabineros de Chile ha dispuesto”.

Los cuarteles móviles estarán en determinados sectores de la Región Metropolitana, y de los trece que se instalarán a lo largo del país funcionarán hasta el día domingo 22 de septiembre.

En la región Metropolitana suman un total de siete comisarías y una tenencia temporal. La sexagésima novena comisaría Parque O’Higgins, la septuagésima comisaría al Trapiche (Peñaflor), la septuagésima primera comisaría Lo Barnechea ubicada al interior del Estadio Municipal de la citada comuna y la septuagésima segunda comisaría Los Guindos (Buin).

También, estará la septuagésima tercera comisaría en el Parque San Alberto Hurtado (La Reina), la septuagésima cuarta comisaría Estadio Nacional (Ñuñoa), la septuagésima quinta comisaría Estadio Santa Rosa (Padre Hurtado) y la tenencia temporal Las Vizcachas (Puente Alto).

“La unidad que hoy se inaugura se encontrará dorada de un comisario, mando que será ejercido con un oficial jefe del grado de mayor, el mayor Alex Aguilera Berrios, a quien también le deseo pleno éxito en estas funciones”, comentó el uniformado sobre la comisaría ubicada en el Parque O’Higgins.

Asimismo, el General Inspector Jean Camus expuso que habrán 246 carabineros entre oficiales y personal de nombramiento institucional, donde “claramente destaca la participación de un total de 87 carabineros alumnos de la escuela de formación, quienes, en virtud de la reciente modificación legal, se encuentran facultados para portar armas en su práctica profesional operativa”.

Ellos “se suman a los esfuerzos que la institución desarrolla para brindar seguridad a las más de diez mil personas que se espera asistan a este parque cada día para disfrutar de estas fiestas, nuestras festividades patrias”.

“Estos servicios estarán orientados a brindar seguridad mediante patrullajes y controles, fiscalizaciones, entrevistas, a desarrollar acciones preventivas que permitirán a todos y cada uno de los asistentes al parque poder desenvolverse con total tranquilidad y seguridad”, expresó el general.

No es solamente en la RM

Alguien que también estuvo presente en la inauguración fue la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien aseguró que esta iniciativa no solamente está pensada para la Región Metropolitana, sino que además también tendremos este tipo de dispositivos en las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Bernardo O’Higgins.

“La verdad es que antes de que se hiciera costumbre este tipo de servicios extraordinarios de seguridad, teníamos totalmente normalizado en que las Fiestas Patrias cundían las personas ebrias en las calles, los atropellamientos, había en fondas como esta, personas que se emborrachaban una noche, pasaban la noche durmiendo en el parque y al día siguiente estaban ahí de nuevo y retomaban el consumo de alcohol”, expuso.

“Con el tiempo hemos decidido como sociedad que no es broma este tema de la inseguridad, del consumo excesivo de alcohol, de las personas que están sin ninguna capacidad de controlarse por la cantidad de alcohol que han consumido durante las fiestas. Y hemos ido desplegando estrategias cada vez más amplias, más profundas, para que estas fiestas no sólo sean alegres, no sólo lo pasemos bien, sino que tengamos realmente responsabilidad, autocuidado y contengamos los riesgos que están asociados a la celebración”.

“Lo que estamos inaugurando aquí hoy día está sucediendo en 13 otros puntos de nuestro país. Hay 13 cuarteles transitorios y junto a ellos un dispositivo de más de 10.000 carabineros y carabineras que van a hacer turnos extraordinarios para las fiestas. Un poco más de 8.500 de ellos van a estar dedicados a dispositivos de seguridad, con presencia en las fiestas autorizadas, en los lugares donde hay alta afluencia de público, en los lugares que históricamente han sido objeto de delitos violentos en esta fecha. Además, un número mayor a 1.500 van a estar abocados a hacer servicio en las autopistas y en el tránsito para evitar los riesgos asociados al consumo excesivo de alcohol cuando se combina con el volante, pero también el exceso de velocidad, también la mirada imprudente del celular mientras se maneja o el cruce en lugares no autorizados por parte de peatones. Ya este tipo de faltas y descuidos han cobrado 23 vidas durante este fin de semana y esos funcionarios van a estar trabajando en las próximas horas para contener al máximo estos riesgos”, aseguró la ministra Tohá.

“Solamente con un Estado presente es posible que haya un despliegue como este y el de 13 cuarteles más a lo largo del país. Solamente con un Estado presente podemos ampliar la capacidad de presencia policial, podemos llegar a tiempo para investigar, sancionar y aún antes para prevenir los delitos”, cerró la representante del Gobierno de Gabriel Boric.