Dueña de Pitón desaparecida en Valparaíso no tendría permiso de tenencia: Aduana asumió la investigación

El pasado miércoles 11 de septiembre, una serpiente pitón se escapó de un edificio en Valparaíso, generando alarma en la ciudad portuaria. Desde entonces, el paradero del reptil sigue siendo un misterio, lo que ha intensificado la preocupación tanto de las autoridades como de los vecinos de la zona. Ante la gravedad del caso, el Servicio Nacional de Aduanas ha asumido la investigación luego de que se confirmara que la dueña de la pitón no contaba con los permisos legales necesarios para tener este tipo de animal exótico .

De acuerdo a información proporcionada por BiobioChile, el seremi de Agricultura de la región de Valparaíso, Sergio Salvador, confirmó que la situación se volvió más crítica tras revelarse que la dueña no tenía la documentación correspondiente. “Los inspectores del SAG fueron al domicilio de la propietaria desde que se conoció la denuncia. Hicieron también los acercamientos para ver todo el tema de la documentación, que es lo que nos corresponde a nosotros, ver que tenga los documentos que acrediten que la propietaria tenía los permisos para tener un animal de este tipo en el domicilio”, detalló Salvador.

El funcionario agregó que, hasta el momento, la dueña de la pitón no ha presentado los papeles necesarios que acrediten la legalidad de su tenencia. “Lo que hizo el Servicio Agrícola Ganadero fue remitir la denuncia correspondiente a Aduanas”, aclaró el seremi.

Aduanas asume el control y SAG se retira de la búsqueda

Con la entrada en escena de Aduanas, la responsabilidad en la investigación ha cambiado de manos. Sergio Salvador precisó que el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) no seguirá destinando recursos para la búsqueda de la serpiente, salvo que haya un nuevo reporte o avistamiento del animal. “A no ser que se produzca una denuncia por su avistamiento, el SAG no continuará con la búsqueda y captura del animal”, explicó.

Por otro lado, la delegada presidencial de la región de Valparaíso, Sofía González, aprovechó la ocasión para hacer un llamado a la comunidad a cumplir con las normativas vigentes respecto a la tenencia de animales exóticos. “Es importante mencionar y hacer un llamado a la ciudadanía a propósito de tener este tipo de mascotas exóticas, que lo hagamos bajo la normativa que corresponda” , subrayó González.

La delegada también destacó la responsabilidad que conlleva tener una mascota de estas características, recordando que “existen normativas y existen ciertos certificados, y por supuesto que tienen que cumplirse en atención al cuidado de la comunidad” .

Hasta el momento, no se han recibido reportes del paradero de la pitón, por lo que la sensación de incertidumbre en los vecinos de la zona afectada se mantiene. Las autoridades continúan investigando el caso y mantienen su llamado a informar de inmediato cualquier avistamiento del reptil.