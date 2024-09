Gobierno por formalización de general director Carabineros: “tiene que dejar el cargo”

El martes 1 de octubre se llevará a cabo la audiencia de formalización de cargos del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, que originalmente estaba fijada para el 7 de mayo, pero que fue postergada tras el asesinato de tres carabineros en Cañete.

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte solicitó la formalización de Yáñez, por su eventual responsabilidad en el delito de omisión “de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio”, durante su rol como encargado de Orden y Seguridad de Carabineros durante el estallido social.

De esta forma, y a dos semanas de la audiencia, se espera que en los próximos días se concrete la renuncia del general director de Carabineros, según lo ha dispuesto el Gobierno para el caso de las altas autoridades que son imputadas.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, señaló a Radio Cooperativa que el criterio del Ejecutivo ha sido “muy claro, ha sido muy nítido desde el principio en esta materia”, y es que “si eventualmente una persona que cumple funciones importantes en el Gobierno o en una institución del Estado es formalizada, tiene que dejar el cargo”.

El subsecretario Monsalve añadió que “el Gobierno no considera conveniente, en ninguna condición, en ninguna institución, bajo ninguna persona, que una persona que cumple funciones importantes en una institución sea formalizada en el cumplimiento de esas funciones”.

De esta forma, el funcionario de La Moneda aseguró que si se mantiene la fecha de formalización del general Ricardo Yáñez, “el criterio del Gobierno es muy claro y eso no tiene que ver con las personas, no tiene que ver con el proceso judicial, no tiene que ver con la presunción de inocencia, tiene que ver con la necesidad de que las instituciones del Estado funcionen para los fines que están establecidos”.

Asimismo, Monsalve señaló que este “es un criterio parejo” y si bien el Presidente de la República Gabriel Boric “tiene facultades eventualmente para pedir el cargo a un general director de Carabineros, no lo ha hecho porque el trabajo con Carabineros es un buen trabajo, tenemos buenos niveles de coordinación”.