“Me dejaron en pelota y, ante todo, soy la sostenedora de mi hogar”: Camila Polizzi rompe el silencio y habla sobre su Arsmate

Quien fuera excandidata a alcaldesa por Concepción y ahora cumpliendo arresto domiciliario por el Caso Lencería, Camila Polizzi, habla por primera vez sobre sus días bajo la medida cautelar y sus motivos para facturar en la plataforma para adultos nacional, Arsmate.

“Me dejaron en pelota y, ante todo, soy la sostenedora de mi hogar. Algo tenía que hacer. Decidí que era una buena forma de canalizar mi energía y generar ingresos”, explica en entrevista con LUN.

”Decidí ingresar a Arsmate porque era una plataforma chilena, me pareció cercana y así fue, el trato es directo, el pago es rápido y ofrece un servicio muy integral (...) Bastante lucraron otros con mi imagen antes, pero solo se cuestiona cuando yo decido hacer uso de ella”, confesó.

“Generar ingresos sin duda fue un detonante. No tenía trabajo, sumado a las medidas intrusivas asociadas a estos procesos, allanamientos, retenciones bancarias, etcétera. Lo vi como una salida a un contexto completamente adverso”, afirmó.

“La tranquilidad, la libertad, no tienen precio y no se compensan por mucha notoriedad pública. Fui condenada públicamente sin que se respetara mi derecho a presunción de inocencia. El daño causado es irreparable”.

“No he sido condenada y mientras me mantenga en mi domicilio, no se me prohíbe trabajar”, repasó, mientras que argumenta que “la política no es mi plataforma por ahora”. “La política actual es horrible y oscura, y hoy día yo me siento bella y radiante”.

”Tengo suscriptores que provienen del mundo político, empresarial, así como del mundo de las comunicaciones”, confidencia.

Al respecto del material que sube, Polizzi precisó que “mi público siempre quiere más de mí y yo siempre estoy dispuesta a explorar cosas nuevas para sorprenderlos”.

Su último contenido

Esta semana Polizzi sorprendió a sus seguidores con un video en el que aparece bailando la tradicional cueca “La Consentida”, vestida de huasa, pero con un toque que dejó poco a la imaginación. El breve video, que fue compartido en su cuenta de Arsmate.

“Damos la bienvenida a septiembre. Se viene el caño encebado y más sorpresa dieciocheras”, escribió Polizzi en sus redes sociales en uno de los videos que anticipa la performance dieciochera.