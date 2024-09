“Chile no te olvida”: Hija de Eduardo Bonvallet recuerda a su padre con sentido homenaje a nueve años de su muerte

Este 18 de septiembre se conmemoran nueve años desde el fallecimiento del exfutbolista y comentarista deportivo Eduardo Bonvallet, un personaje que dejó una huella profunda en el deporte chileno y en el mundo de las comunicaciones. Fue el año 2015 que el comentarista deportivo decidió terminar con su vida en un hotel de Providencia. A casi una década de este fatídico día, su hija, Daniela Bonvallet, actual concejala de Ñuñoa, compartió cómo la ausencia de su padre es una realidad que enfrenta día a día, y así lo expresó recientemente en una sentida publicación en redes sociales.

PUBLICIDAD

A través de su cuenta de Instagram, Daniela compartió un emotivo homenaje en el que recopiló momentos icónicos de la carrera de su padre en televisión y radio, además de fotografías que mostraban el lado más personal de quien fuera conocido como “El Gurú”. El video fue acompañado por un mensaje cargado de nostalgia y cariño, en el que Daniela expresó lo difícil que ha sido sobrellevar estos nueve años sin la presencia de su padre.

“Ya son 9 años, el tiempo pasa rápido y la vida con él. 9 años de esa última conversación donde creí de verdad que estabas mejor y que no querías arriesgarte a perder tu trabajo... 9 años de ese día que borraría de mi historia y todo lo que vino después” , escribió la concejala, recordando los momentos previos a la trágica pérdida de su padre.

Eduardo Bonvallet, quien fue un ferviente crítico del fútbol chileno, había logrado ganarse tanto admiradores como detractores, pero su impacto en la forma de hablar del deporte en Chile fue innegable. Su estilo directo y muchas veces controvertido lo convirtió en una figura única, y su muerte, a los 60 años, dejó un vacío difícil de llenar en los medios de comunicación deportivos.

“Te extraño papá, me haces falta, todos y cada uno de los días que han pasado. No hay día que no me pregunte: ¿Qué haría mi papá?”, continuó Daniela en su mensaje, reflejando el profundo lazo que mantenía con su padre. “Necesito escucharte, abrazarte, sentirte...”, añadió.

Sin embargo, a pesar de la tristeza, la concejala también se mostró agradecida por el cariño que sigue recibiendo hacia la figura de su padre. “Solo espero que estés tranquilo, que veas que tus hijos estamos bien, que Chile no te olvida y tal como lo dijiste ‘seré leyenda’... ¡Lo eres! Y de las más lindas” , aseguró.

El legado de Eduardo Bonvallet continúa vivo no solo en la memoria de su familia, sino también en la de miles de fanáticos que lo siguen recordando como un referente del análisis futbolístico en Chile. “Infinitas gracias a todos los que me mandan su cariño, fotos que lo están visitando, que lo honran de alguna manera”, concluyó Daniela, agradeciendo a quienes mantienen viva la figura del “Gurú”.