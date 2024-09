Presidente Boric por celebraciones de fiestas patrias: “quiero ser muy insistente con el llamado a la responsabilidad”

Esta mañana el Presidente de la República, Gabriel Boric, se tomó la tradicional fotografía oficial con su gabinete, previo a dirigirse a la Catedral Metropolitana donde se celebra el Te Deum Ecuménico de fiestas patrias, ocasión que aprovechó para reiterar su llamado a celebrar con responsabilidad durante estos días.

PUBLICIDAD

El Presidente señaló que le “ha tocado ver de cerca cómo gente pierde a un ser querido, a un familiar por la irresponsabilidad de algunos”. Por tal razón, sostuvo “quiero ser muy insistente con el llamado a la responsabilidad”.

Asimismo, el Mandatario aseguró que “no se trata de ser aguafiestas”, sino que la idea es “que todos celebremos, que estemos contentos, que pensemos también en la larga historia que nos permite estar hoy día acá, en quienes nos antecedieron, en las personas mayores”.

Por esta razón, llamó a disfrutar de las festividades con alegría y en familia, pero con responsabilidad, recordando que hasta el lunes pasado ya se registraban 23 personas fallecidas producto de accidentes de tránsito.

En ese sentido, el Presidente Boric detalló que “ayer fui a saludar en San Joaquín a una señora de 90 años y pensaba en todo lo que le ha tocado ver, cómo ha cambiado Chile en estos 90 años, cómo ha cambiado, con sus dolores, con sus esperanzas, pero ha cambiado para bien. Y creo que vamos a seguir cambiando para bien, así que yo por lo menos estoy tremendamente orgulloso y les deseo unas felices fiestas de patrias a todos los chilenos y chilenas”.

Llamado a la unidad

Si bien el Presidente Gabriel Boric ha sido crítico del actuar de Luis Hermosilla en el caso Audio, esta vez no quiso abordar temas de contingencia previo al Te Deum Ecuménico, señalando que “hoy día es para mí, por lo menos, como Presidente de la República, es un momento de unidad”.

El Mandatario agregó que “van a haber muchos momentos para hablar de contingencias, para seguir ahí en los arañazos, en las peleas, pero yo hoy día creo que todos los chilenos no quieren ver a los políticos pelear, no quieren ver a las instituciones pelear, nos quieren ver a todos unidos detrás del mismo país y yo por lo menos en esa actitud estoy y en esa me voy a mantener”.