Duro revés para Providencia: Corte de Apelaciones acoge recurso de McDonald’s y ordena al municipio a otorgar patente de AutoMac en Parque Bustamante

La Corte de Apelaciones de Santiago zanjó este lunes el conflicto que existía entre la empresa de comida rápida McDonald’s y el municipio d Providencia respecto de la instalación de un AutoMac en la comuna capitalina.

El conflicto que llevó al reclamo de ilegalidad presentado por la sociedad gastronómica Arcos Dorados Restaurantes de Chile SpA en contra de Providencia, surgió luego de la prohibición del municipio de entregar patente para operar su local en el sector de Parque Bustamante con atención de automóvil.

La resolución judicial en favor de McDonald’s

Así, se llegó a la resolución de la novena sala del tribunal de alzada, que en fallo unánime de sus jueces resolvió que el actuar del municipio “fue ilegal” al “negar la patente”.

“La sola indicación de las normas en virtud de las cuales se decidió no cumple satisfactoriamente la obligación de la autoridad administrativa de fundar sus decisiones, sobre todo si se tiene en consideración que no se explica, ni siquiera en forma sucinta, el cambio de criterio en relación con el no otorgamiento de la patente para la explotación del servicio al auto”, planteó el fallo que obligó a la entrega de la respectiva patente de servicio al local de McDonald’s.

Esto, luego que la autoridad edilicia, Evelyn Matthei, decidiera modificar las condiciones debido a una nueva interpretación, en la que se excluyó “el servicio móvil de comida” o “comida al paso” respecto del giro comercial del local instalado en Providencia.

Tal decisión fue la que recurrieron en tribunales los afectados, quienes el año pasado -cuando presentaron su reclamo- aclararon que “se trata de dos actividades distintas que no cabe confundir. Una cosa son los servicios al auto ‘drive in’ y otra cosa distinta es el sistema de ‘servicio móvil de comida’ o ‘comida al paso’, empleado por AutoMac”.