“El gran responsable de esto es el gobierno”: Presidenta de Confusam a raíz del paro nacional de 3 días

Luego de que la Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipalizada (Confusam) no lograra llegar a un acuerdo con el Gobierno, desde el gremio anunciaron que realizarán un paro nacional que se extenderá desde este martes 24 hasta el jueves 26 del mes patrio.

Las federaciones salubres llegaron a esta conclusión debido al aumento de agresiones a funcionarios y a la falta de seguridad en los recintos de salud , además de la demora en el pago del incentivo al retiro y el mal funcionamiento de las plataformas tecnológicas de gestión en la atención primaria.

Ante la negativa en las negociaciones, Confusam –liderada por dirigentes y delegados– dará inicio al paro con una marcha por la Alameda, Santiago Centro.

Para tranquilidad de los beneficiarios por la Confederación, aseguraron que, mientras dure la huelga, habrá turnos éticos para la entrega de leche, medicamentos y atención a los casos graves a lo largo del país.

Frente a esta situación, la presidenta de Confusam, Gabriela Flores , subrayó en que “el gran responsable de esta paralización es el Gobierno , con sus promesas incumplidas, que nos presiona así a manifestarnos a nivel nacional”.

“La reforma se hace con las y los trabajadores y hasta hoy no vemos que el ministerio ni el Gobierno se haya acercado para trabajar en alguna propuesta. Venimos pidiendo avanzar en estos temas desde hace meses. Hay reuniones, pero no hay avances concretos. Queremos respuestas, no migajas ni nuevos plazos. Somos la primera línea de la salud, sacrificamos nuestra salud y vida en nuestros trabajos, pero no vemos ese mismo compromiso con nosotros de parte del gobierno”, añadió Flores.