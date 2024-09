“Habría muerto en el escenario”: esposa de Roberto Nicolini actualiza su estado de salud tras infarto y señala que será intervenido este lunes

“No lo cuenta de nuevo y de haber hecho función habría muerto en el escenario”, así de categórica fue Luz, la esposa de Roberto Nicolini en su cuenta de Facebook, al explicar lo que le pasó al animador infantil durante el fin de semana, cuando suspendió una presentación debido a una inesperada molestia que resultó ser un infarto.

De acuerdo a lo indicado por su esposa en las redes sociales, el actor y comediante será sometido a una intervención durante la jornada de este lunes, por lo que pidió a sus seguidores que recen y oren por él.

“No la cuenta de nuevo”

En el mensaje publicado hace unas horas en Facebook, la esposa de Roberto Nicolini explicó que el actor sufrió un infarto posterior agudo, el que es ”el tipo de Infarto con mayor causa de muerte”.

“Siendo como es Roberto no podía ser algo común y corriente... es intenso para vivir la vida. Espero me dejen verlo en un rato. Lo ví a través del vidrio de la habitación pero no autorizan entrar a la pieza aún(...) Va lento en la recuperación pero bien dentro de lo grave o de cuidado”, añadió la mujer en el post.

Luego agregó que “una enfermera dijo que hoy hubo un pequeño retroceso. El cirujano dice que son ritmos distintos en cada persona y que igualmente es una situación de riesgo pero que lo encuentra con toda la actitud y que es un paciente obediente... que pregunta todo lo que le pasa pero acata todo”.

Finalmente, Luz agregó que Roberto Nicolini “es así. Todo le interesa en la vida. Entonces pone de su parte. Será semana con procedimientos. Agradecemos oraciones y buenas intenciones. Como dice siempre El mismo Roberto “vivir es un riesgo siempre”. Está vivo y aporreado pero vivo. Gracias Dios”.

“No lo cuenta de nuevo y de haber hecho función habría muerto en el escenario. Todo estuvo perfecto para la hecatombe que significa para cualquiera algo tan grave”, cerró diciendo la mujer en el mensaje.