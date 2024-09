“Los adultos a su cargo brillan por su ausencia”: Niño de 10 años fue sorprendido conduciendo un vehículo en Arica

Durante esta jornada se dio a conocer un insólito registro de un menor de edad conduciendo un vehículo en pleno centro de Arica.

El registro fue publicado por @aricaemergencias, en donde se ve a un pequeño niño de 10 años va al volante.

“Ante una peligrosa situación por calles de ARICA (Edmundo Pérez Zujovic) niño menor de edad conduce solo un vehículo motorizado. Los adultos a su cargo brillan por su ausencia, nos indican que el niño siempre conduce distintos vehículos”, denunció el medio local.

Posteriormente, el menor fue sorprendido por una de las vecinas del sector, quien grabó la situación y le llamó la atención al niño.

“¡¿Qué hacís manejando el auto?! ¡¿Cómo se te ocurre?! ¡Bájate ahora, desubicado! Llama a tu papá, anda a buscarlo, altiro”, le dijo la denunciante, según se escucha en el registro.

Según las palabras del menor, quien atinó a defenderse de los dichos de la desconocida, él vivía a solo metros del lugar y solamente estaba entrando el vehículo.

“No me interesa donde vivas, tú estás infringiendo la ley, esto no corresponde. Tus papás están allá, ellos deben sacar el auto, no tú porque tienes 10 años. ¿Tienes licencia para conducir? ¿si atropellas a alguien?”, le consultó la mujer.

“Yo sé manejar”, se defendió el niño, quien tras la insistente orden de la denunciante fue en busca de su progenitor.

Comentarios en redes sociales

Este hecho generó un intenso debate en las plataformas, y es que algunos usuarios reprochaban la actitud de la mujer frente al menor. Mientras que otros aseguraron que “salvó vidas” por su rápida acción frente a la situación.

“Señora, solo hable con los padres, no tiene por qué hablarle así a un niño”; “Y porque la mujer le habla así? El pequeño no es culpable sino los padres, la desubica es ella que lo trata mal”, aseguraron algunos.

En tanto, otros cibernautas se mostraron conformes con la reacción de la mujer.

“Oye la gente criticando la señora por cómo le habló al niño, literalmente salvó vidas. Ese niño pudo haber generado un accidente!! Por lo demás como el le contesta, ahí nadie dice nada”; “Oye pero por qué critican a la mujer que le habla... Gracias a ella y su voz previno muchos accidentes e incluso salvó al niño. 10 años no es una edad para andar al volante y con suerte llega a los pedales no tiene la visual ni reacción que un adulto tendría”.