Presidente Gabriel Boric pide reformar la ONU y adecuarla al mundo actual

Fue en el marco de la Cumbre del Futuro que organiza Naciones Unidas (ONU) en su sede en Nueva York, que el Presidente de la República, Gabriel Boric, se refirió a los cambios que debería experimentar el organismo luego de 79 años de existencia.

Durante su intervención, el Presidente Boric señaló que “resulta preocupante que cada uno de nosotros venga acá, repita alguna letanía y después pase a alguna reunión bilateral, sin tomar cada uno de nosotros el sentido de urgencia que tienen las cosas a las que nosotros mismos nos hemos comprometido y que no estamos cumpliendo”.

“Estimados países miembros de las Naciones Unidas, desde Chile les digo con frustración, pero también con esperanza, que si no hemos hecho lo que debemos para construir un mundo mejor, todavía estamos a tiempo para hacerlo, y eso requiere cambiar nuestras instituciones”, afirmó.

En ese sentido, el Mandatario añadió que “acá hay una conversación que siempre está sobre la mesa, pero que nunca termina de resolverse, que tiene que ver con que este espacio, las Naciones Unidas, está hecha en la forma de un mundo que ya no existe. El 2024 no es 1945″.

Sobre este punto, el Presidente Boric cuestionó el derecho a veto que tienen los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguiridad de la ONU, explicando que “lo hemos visto en diferentes casos en donde un país u otro, según el conflicto geopolítico, veta una resolución. Por ejemplo, en el caso de Palestina recientemente con el veto de Estados Unidos o anteriormente lo hace Rusia respecto de algún otro conflicto si no les gusta esa resolución. Pero sucede que el mundo ya no es así y estos países no debieran tener derecho a veto”, agregando que “en el Consejo de Seguridad no está representado el mundo como es hoy”.

Reformar la ONU

En la cita convocada por el Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, y que reúne a líderes mundiales para avanzar en la creación de condiciones para la paz, la seguridad, el desarrollo sostenible inclusivo y la protección de los Derechos Humanos, el Presidente Gabriel Boric llamó a reformar la ONU.

“Desde Chile, sin pretender integrar el Consejo de Seguridad, exigimos que cambien las reglas del juego para que se adecúen de una vez por todas al mundo que vivimos. Si no somos capaces de cambiar esta institución en donde todos, supuestamente, somos personas serias, razonables, que están aquí en representación de sus países, ¿cómo les vamos a exigir a nuestros mismos pueblos que cambien?”, señaló el Mandatario.

Finalmente, el Presidente de la República sostuvo que “tenemos tremendos desafíos por sacar adelante y, sin lugar a duda, la ONU, la Organización de Naciones Unidas, ha sido un elemento importante para hacerlo, pero le falta más vitalidad y se la podemos dar nosotros mediante un cambio en las reglas del juego. Las nuevas generaciones, a las cuales de alguna manera pertenezco, están atentos a lo que estamos haciendo aquí”, cerró Gabriel Boric.