[VIDEO] Por un cerro trasladan en carretilla a hombre en estado grave ante negativa de ambulancia en Panguipulli

Este domingo se comenzó a viralizar un video donde se ve a personas trasladando a un hombre en estado delicado de salud, en carretilla en un sector rural de Panguipulli, debido a que se les informó que no había ambulancia para su traslado.

PUBLICIDAD

La denuncia se realizó en Facebook donde relataron que un vecino necesitaba asistencia médica, sin embargo debieron trasladarlo en carretilla hasta una zona con mejor acceso. Esto luego de que la familia pidiera una ambulancia al personal de Salud la cual fue negada.

La Corporación Municipal de Panguipulli emitió un comunicado donde aclaró lo ocurrido. Precisaron que el personal del Cecosf y de los otros centros de salud están en su totalidad operativos y agregaron “la ambulancia de Liquiñe está operativa. En consecuencia desmentimos las notas de prensa que expresan la falta de ambulancias en el sector”.

De esta forma, informaron que se iniciará un sumario administrativo para aclarar los hechos por los cuales no se derivó al paciente en la ambulancia de emergencia.

“Se ha instruido la apertura de un proceso de investigación administrativa, sumario, para esclarecer los hechos por los cuales el equipo profesional no derivó la ambulancia al requerimiento comunitario”, agregaron.

“La salud de la comunidad es nuestra prioridad, y por ello el Área de Salud de la Cormupa ha realizado un seguimiento constante de este caso”, terminó el escrito.

“Que rabia tener que sacar a nuestro vecino en una carretilla para poder llegar a la calle y trasladarlo en un Uber al consultorio de Coñaripe. En este momento ya en Panguipulli muy grave, llegó prácticamente sin signos vitales , se llamó a Cecof Liquiñe solicitando ambulancia, pero responden que el paciente no es prioridad. Cómo no iba a ser prioridad si es discapacitados, no entiendo como cresta existe tanta negligencia pero sin duda gracias a todos los vecinos que llegaron en cosa de segundo a apoyar y ayudar”, precisa la denuncia de Doribet Cheuquehuala.

Revisa el video: