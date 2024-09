“Debe estar inmovilizado”: esposa de Roberto Nicolini actualiza estado de salud del animador agregando que “el infarto fue muy fuerte”

“Debe estar inmovilizado por un tema de coagulación”, fue parte de la actualización del estado de salud que entregó la esposa del actor y animador Roberto Nicolini, durante la jornada de este martes 24 de septiembre a través de la cuenta en Facebook del intérprete que durante el fin de semana recién pasado sufrió un infarto posterior agudo.

Fue justamente antes de iniciar una función de su obra de teatro cuando se sintió mal, decidiendo suspenderla, tras lo cual fue trasladado de inmediato a un centro asistencial donde se encuentra internado y donde además fue operado.

“Pasó mala noche...”

Ha sido Luz, la esposa de Roberto Nicolini, quien ha mantenido a todos sus amigos, cercanos y seguidores al tanto de los avances y retrocesos en el estado de salud del animador que es recordado por muchos por el icónico programa infantil de los años 80, “Pipiripao”.

En ese sentido, durante este martes la mujer escribió que Nicolini -de 65 años- “pasó mala noche, pero amaneció sonriente. Debe estar inmovilizado por tema de coagulación que, al parecer, es tema complejo”.

Luego añadió que “el infarto fue muy fuerte y están tratando complicaciones en otros órganos que impactó para normalizar sus funciones y no dejen daños permanentementes”.

En tanto, sobre el estado general de Roberto Nicolini, explicó que pese a el cansancio, está de buen ánimo y agradece cada tratamiento que se le realiza.

“Está cansado, muy cansado pero no derrotado y agradece cada saludo, cada buena intención en oraciones o meditaciones o lo que sea. Me pidió decir que no está “enfermo” si no que está “sanando”...y dice “aleluya!” a cada examen o noticia”, agregó.

Además añadió que “toda noticia de salud, buena o no tan buena, la recibe así porque agradece estar siendo tan bien atendido y con el afecto de tanta gente linda que pide por él. Como siempre dice ‘estamos aquí y ahora vivos, que puede ser mejor que esto?’”.

La esposa de Roberto Nicolini cerró el mensaje señalando que un sacerdote irá a darle la Unción de los Enfermos y puntualizó que “no sé cómo logran mantenerlo inmóvil esta mañana con lo que cuesta que se mantenga quieto. Es un enamorado de la vida. Dios le regale salud y haya Roberto para rato. Está difícil pero con fe se puede”.