“Que tiene harta plata señora”: víctima de asalto en BancoEstado de El Bosque entrega duro relato de lo vivido y sospechoso comentario de guardia

Un violento asalto vivió durante la jornada de este martes 24 de septiembre Rossana, una mujer que fue a retirar 28 millones de pesos -correspondientes a su jubilación-, para invertir en un emprendimiento familiar, a quien dejaron sin absolutamente nada un grupo de sujetos que llegó directamente a atacarla tras retirar el dinero.

El hecho, ocurrido en el BancoEstado de la comuna de El Bosque es conocido en el ambiente delictual como “salida de banco”, y fue ampliamente conocido este martes y según la hija de la víctima, los sujetos habrían estado “dateados”, ya que nadie más que la familia cercana y el personal del banco tenían conocimiento de que se retiraría esa suma de dinero desde esa sucursal bancaria.

Sospechoso comentario del guardia

Así, durante la mañana de este miércoles, la mujer conversó con el matinal de Chilevisión “Contigo en la mañana”, donde entregó antecedentes bastante sospechosos y añadió que el personal de la sucursal bancaria no prestó mayor ayuda tras el violento hecho que ocurrió en la puerta del lugar.

“(El lunes) fui a preguntar al banco si podía sacar mi plata y me dijo ‘no, tendría que venir mañana (martes) porque hay que hacer unos papeles’”, comenzó contando Rossana.

Tras eso, agregó que un guardia del banco “se sube por detrás de la ejecutiva, se pone delante del vidrio y dice ‘oh, que tiene harta plata usted, señora, por qué no se lleva usted los 27 millones y me deja el resto a mí’... eran 27 millones 998, algo por ahí”.

“La ejecutiva me hablaba, me decía ‘usted tiene fondos mutuos (...) ayer fui y esa niña no estaba, entonces le pregunté a la de al lado qué hago con el papel (que le habían dado el día anterior)”, continuó relatando.

Luego, tras retirar el dinero en efectivo, esperó durante 20 minutos y “de ahí me llaman y me pasan toda la plata ahí (...) le eché entremedio del bolso de la bebé (nieta) y le dije a mi yerno vámonos rapidito”.

En ese instante llegaron los sujetos en un vehículo, y pese a que su yerno lanzó el bolso con dinero hacia el interior del banco, los guardias no hicieron nada por tomarlo. “Estos tipos entraron y sacaron el bolso (...) toda la gente le pedia que ayudara”, añadió entre lágrimas.

Finalmente, la mujer terminó relatando que desde el banco ni siquiera quisieron facilitarle el baño a su nieto de tres años, quien pedía orinar, todo esto en medio de la confusión y el shock de lo vivido.