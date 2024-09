“Es un atentado muy fuerte a la libertad”: Marcela Cubillos a raíz de la denuncia del PS por ostentoso sueldo que recibe por parte de la USS

Luego de que destapara el ostentoso sueldo que recibe en la Universidad San Sebastián (USS) la exministra de Educación y actual candidata a la alcaldía de Las Condes, Marcela Cubillos, no demoraron en hacerse públicas diversas reacciones del mundo político. Sin ir más lejos, el Presidente Gabriel Boric y su hermano, Simón Boric, se refirieron a la remuneración de $17 millones de pesos.

PUBLICIDAD

Y es que ni la casa de estudios norteamericana que mayor sueldo de docentes tiene, logra igualar el dinero que ha recibido Cubillos como profesora de la San Sebastián. Según se dio a conocer en Contigo En La Mañana de Chilevisión, la Princeton University de Nueva Jersey, Estados Unidos, promedia como remuneración los $14.954.293 pesos chilenos. Y comparándolo con un caso local, la rectora de la Universidad de Chile recibe $11.038.644.

Siguiendo la misma línea, en conversación con Teletrece Central, la docente sostuvo que “Bueno, así funciona esto: si se presenta una denuncia, la Fiscalía tiene la obligación de darle el curso. Ahora, estos diputados parecen ser mejor para la política que para el derecho . Los vimos, no cierto, que presentaron una acusación en contra de una ministra por una causal que no existe en la Constitución, o sea, ni siquiera se leyeron el artículo de la Constitución de las causales para acusar a una magistrada”.

Respecto a la denuncia interpuesta por el Partido Socialista (PS), la candidata a alcaldesa enfatizó en lo siguiente: “y en materia de los delitos por los cuales hacen la denuncia, hay delitos que por naturaleza es imposible que yo pueda cometerlos, porque no soy funcionaria pública. O sea, cuando hablan de delitos de soborno, por ejemplo, y de cohecho, esos son delitos de funcionarios públicos, o sea, por su naturaleza yo no los puedo cometer” .