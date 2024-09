Estudiantes de la Universidad San Sebastián cuestionan los 17 millones de sueldo de Cubillos: “Es indignante”

Mientras Marcela Cubillos defiende su libertad de haber sido la docente universitaria mejor pagada del país, con 17 millones de pesos mensuales por dos cátedras, los estudiantes de la Universidad San Sebastián (USS) se manifestaron molestos e indignados por la situación, ya que mientras por un lado el plantel privado paga esos millonarios salarios, los alumnos deben asistir a clases en edificios cuyos baños no cuentan con agua ni confort.

En la sede Concepción de la USS, por ejemplo, una estudiantes señaló al medio Sala de Prensa, que “hay un edificio que está en súper mal estado y ver que le pagan eso a una profesora y no lo inviertan en mejoras, da rabia”, agregando que además existen instalaciones que tienen “vidrios rotos, no hay agua en un edificio, en los baños... es indignante para nosotros”, considerando el alto costo de los aranceles universitarios.

Otra alumna, en tanto, cuestionó que “al estudiante le cuesta pagar mensualmente la carrera, cobran millones y además, le están dando plata a una persona que no está impartiendo clases”.

Amenazas con la matrícula

Si bien el caso Audio y los coletazos que involucran a varios exdocentes de la Universidad San Sebastián, incluido al renunciado presidente de la junta directiva, Andrés Chadwick, se conocen hace varias semanas, ha existido un silencio sepulcrar de las autoridades de la USS, tanto pública como internamente, ya que a los estudiantes no se les ha entregado información.

Es más, un estudiante de Química y Farmacia de la sede Los Leones, a quien solo identificaron como Felipe, señaló a Radio ADN, que “hace poco tuvimos una asamblea y varios alumnos han recibido amenazas de retención de matrícula porque la universidad tiene una política de no protestar contra la institución”, denunció el joven.

Sobre este punto, agregó que varios de los estudiantes que participaron de la asamblea fueron intimidados para no divulgar detalles de lo que ocurre al interior de la USS, afirmando que les “inquieta este tema de no poder conversar acerca de lo que está sucediendo dentro de la universidad, sobre todo con el tema de Cubillos y otros profesores como Chadwick”.

Asimismo, agregó que existe bastante molestia entre los alumnos, ya que “no hay dinero para las instalaciones, hay muchos baños que no tienen confort a nosotros, se nos obliga a tener asistencia y que haya profesores que puedan tener esta asistencia libre de estar en otros países, de no dar clases, nos resulta contradictorio con todo lo que lo están tratando de promover”.

Reunión con las autoridades

El Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián (CEDEUSS), indicó por medio de un comunicado que “si bien no nos hemos pronunciado públicamente sobre las contingencias que recaen sobre nuestra institución y docentes, ha sido netamente para no generar exposición, controversia y falta de representación en la opinión del estudiantado. A pesar de nuestro silencio, internamente es un tema que hemos tratado y abordado”.

Por tal razón, agregaron que se tomó “la decisión de generar una asamblea extraordinaria”, con el fin de “tratar dichas contingencias que nos afecta a cada uno de los estudiantes, para así conocer sus opiniones y llamar a la calma en momentos tan complejos como este y los que probablemente se avecinan”.

Desde la Federación de Estudiantes de la sede Santiago, en tanto, se mostraron preocupados por los cuestionamientos que está recibiendo la universidad, “lo cual nos preocupa profundamente, ya que genera dudas entre el estudiantado”.

“Por esta razón, hemos solicitado una reunión urgente con las autoridades de la sede, la cual ya hemos agendado para este viernes”, indicando “que cualquier comentario o preocupación que nos realicen sea siempre con respeto, ya que no tenemos injerencia directa en las decisiones que se tomen en la universidad”.