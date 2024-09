¿Y si se te cae el pelo por tu champú?: Usuarios de Elvive denuncian caída de cabello y Sernac ofició a L’Oréal

Una ola de denuncias se ha destapado durante los últimos días mediante redes sociales. Esto debido a que diversos usuarios que suelen utilizar el champú Elvive que contiene Hidra Hialurónico acusan pérdida de cabello. Por consecuencia, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ofició a la marca L’Oréal.

PUBLICIDAD

Han sido en varios países donde esta queja ha prendido la alerta, pero en Chile la entidad detalló que existen reclamos que apuntan a que, al utilizar este producto, se presentaría una irritación, cambios capilares relevantes e incluso una caída importante de cabello .

Dentro de un comunicado que emitió el Sernac, sostuvieron que “si bien el producto actualmente no ha estado asociado a ningún tipo de alerta de seguridad por parte de Sernac o el ISP, es crucial destacar que, frente a un conjunto de reclamos bajo distintas fechas, regiones del país y usuarias, el Servicio haya decidido indagar la línea de productos”.

Sumado a esto, solicitaron a L’Oréal informar sobre los resultados de los análisis de laboratorio que están asociados a la calidad del producto, desempeño y la composición bioquímica de la línea de productos.

Y para ejemplificar las diferentes denuncias de usuarios, Emol dio a conocer el testimonio de una de ellas: “uso desde hace un montón de tiempo la línea de shampoo Elvive, pero desde aproximadamente 5 meses compré la línea Hidra Hialurónico. De principio todo bien, pero hasta hace algunos meses me percate que se me estaba cayendo demasiado el cabello y lo asocié al estrés jamás pensando que era culpa de los productos”.

“Fui al psicólogo y me recetaron Vitaminas de biotina, para poder controlar la caída del pelo, pero ya tengo pelones. Cada vez que me cepillo el pelo me caen cientos. Cabe destacar que nunca he tenido problemas de caída de cabello, lo cual ahora me entero por redes sociales que hay muchas chicas de Chile en mi misma situación, que utilizan la misma línea de productos Hidra Hialurónico y están masificando esta información”, agregó la chica.

No obstante, en conversación con BioBioChile, Guillermo Montero, químico y académico de la Universidad San Sebastián dijo que este ácido no tiene nada que ver con la caída del cabello: “no, el ácido hialurónico no es un producto nocivo para el cabello ni para el cuero cabelludo. De hecho, es un ingrediente muy utilizado en productos de cuidado de la piel y el cabello debido a sus propiedades hidratantes”.

PUBLICIDAD

Mientras que la dermatóloga tricóloga Eileen Barranco , mediante TikTok, detalló que si se utiliza un champú que no es ideal para tu tipo de cuero cabelludo, podría agravar la situación .

Si eliges el para cabello seco, teniendo el pelo graso, puedes alterar tu microbiota, haciéndolo más sensible a la dermatitis seborreica, inflamación o hasta ocasionar hongos. Por otro lado, si tu pelo es seco y usas el que tiene ácido salicílico, podrías sufrir irritación, lo que podría terminar con una mayor cantidad de pérdida de cabello.